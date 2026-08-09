देश का पहला अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र बना नोएडा का चाइल्ड PGI, विदेशी डाक्टर लेंगे क्लिनिकल शिक्षा

सुमित शिशोदिया, नोएडा। चाइल्ड पीजीआइ (पीजीआइसीएच) में अब न केवल बाल मरीजों की बीमारियों का सफल इलाज होगा, बल्कि थैलेसीमिया, सिकल रोग और हीमोग्लोबिनोपैथी जैसी गंभीर बीमारी पर विदेश से जूनियर चिकित्सक आकर एडवांस्ड क्लिनिकल प्रशिक्षण लेकर अपने देश में मरीजों को नई जिंदगी भी दे पाएंगे।

पीजीआइसीएच संस्थान को हीमोग्लोबिनपैथी देखभाल के क्षेत्र में ऐसी ही ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है, जिसमें थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन ने पीजीआइ संस्थान में थैलेसीमिया फेलोशिप-2026 शुरू करने की घोषणा की है। इसी के साथ यह भारत में क्लिनिकल शिक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में पहला संस्थान बन गया है। थैलेसीमिया इलाज के लिए अंतरराष्ट्रीय फेलोशिप दो नवंबर से शुरू होने वाला अंतरराष्ट्रीय थैलेसीमिया फेलोशिप कार्यक्रम विशेष रूप से भारत और विदेशों के उन डाक्टरों के लिए डिजाइन किया गया है, जो गंभीर बीमारियों में सफल इलाज के लिए क्लिनिकल विशेषज्ञता बढ़ाना चाहते हैं।