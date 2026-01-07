Language
    CAQM की टीम ने नोएडा में 142 सड़कों का किया निरीक्षण, सिर्फ चार जगह मिली ज्यादा धूल

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 12:28 AM (IST)

    सीएक्यूएम की 10 सदस्यीय टीम ने नोएडा में प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों का निरीक्षण किया। टीम ने 142 सड़कों का जायजा लिया, जिसमें से केवल चार जगहों पर अ ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नोएडा। शहर में प्रदूषण नियंत्रण को किए गए कार्य और प्रयासों का निरीक्षण करने के लिए सीएक्यूएम (कमीशन फार एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग) की 10 सदस्यीय टीम मंगलवार को नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में निरीक्षण करने के लिए पहुंची।

    आयोग की टीम ने 142 सड़कों पर निरीक्षण किया। जिसमें चार जगहों पर अधिक धूल मिली। इसके अलावा 24 जगहों पर धूल का स्तर मध्यम और 66 जगहों पर बेहद कम नाव में धूल का स्तर अधिक पाया गया, 24 में मध्यम स्तर की धूल थी, 66 में धूल बेहद कम और 48 जगहों पर धूल नजर नहीं आई।

    प्रदूषण नियंत्रण को किए जा रहे प्रयासों का सीएक्यूएम की टीम समय समय पर निरीक्षण कर जांच करती है। इसी क्रम में मंगलवार को हुई जांच में प्राधिकरण द्वारा किए गए बेहतर कार्य सड़कों पर नजर आए। निरीक्षण के बाद टीम ने धूल और कचरा जमा होने से रोकने के लिए निर्देश दिए गए।

    शहर में प्रदूषण नियंत्रण में उपयोग हो रहे संसाधनों के बारे में आयोग की टीम ने जानकारी ली। प्राधिकरण की ओर से ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) को जमा करने, निर्माण और तोड़फोड़ (सीएंडडी) से निकलने वाले मलबे के निस्तारण के इंतजाम को भी देखा गया। कई बिंदु़ओं पर आयोग की टीम ने रिपोर्ट तैयार की।