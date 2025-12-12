Akhlaq murder case: अखलाक हत्याकांड मामला वापस लेने पर आज नोएडा कोर्ट में सुनवाई, ये था मामला
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में जारचा कोतवाली क्षेत्र के बिसाहड़ा गांव में अखलाक मॉब लिंचिंग की घटना में आरोपितों के खिलाफ चल रहे मामले को वापस लेने को लेकर आज यानी शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई होगी।
न्यायालय में विचाराधीन मामले में अभियोजन ने मामला वापस लेने की अर्जी लगाई है। शासन व संयुक्त निदेश अभियोजन के आदेश के बाद सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया है। इसमें सामाजिक सद्भाव की बहाली को देखते हुए मामला वापस लेने का आदेश पारित करने की अनुमति मांगी है।
उत्तर प्रदेश शासन के न्याय अनुभाग-5 (फौजदारी) लखनऊ द्वारा 26 अगस्त 2025 को जारी शासनादेश में मामला वापस लेने का निर्णय हुआ था। संयुक्त निदेशक अभियोजन ने 12 सितंबर 2025 को पत्र जारी कर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को इस संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
पत्र में बताया गया कि राज्यपाल द्वारा अभियोजन वापसी की अनुमति दी गई है। यह कार्रवाई दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-321 के तहत की गई है। अभियोजन ने 15 अक्टूबर को मामला वापसी की अर्जी लगाई थी। फिलहाल मामले में गवाही चल रही है। पिछली सुनवाई 12 नवंबर-2025 को हुई थी।
