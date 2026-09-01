ग्रेटर नोएडा के मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब पर दिग्गजों की नजर, JSW-अदाणी समेत तीन कंपनियों ने लगाई बोली

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में बनने वाले मल्टीमाडल लाजिस्टिक हब (एमएमएलएच) के लिए बड़े औद्योगिक घरानों में होड़ शुरू हो गई है।

8551 करोड़ रुपये की इस मेगा परियोजना के लिए अदाणी पोर्ट्स, जेएसडब्ल्यू शिपिंग एंड लाजिस्टिक्स और एसआर लाजिस्टिक्स सहित तीन कंपनियों ने बिड डाली है। सोमवार को तीनों कंपनियों की तकनीकी बिड खोली गई।

प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार अब तकनीकी बिड का आकलन किया जा रहा है। इसके बाद कंपनियों का प्रेजेंटेशन होगा और फिर वित्तीय बिड खोली जाएगी। सबसे अधिक रेवेन्यू शेयरिंग और बेहतर प्रेजेंटेशन देने वाली कंपनी को 45 साल के लिए डीबीएफओटी माडल पर लाजिस्टिक हब विकसित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी।

सफल बोलीदाता को 90 करोड़ रुपये सालाना लाइसेंस फीस भी देनी होगी। करीब 311 हेक्टेयर जमीन पर यह हब तीन चरणों में विकसित होगा। पहले चरण में ही चयनित कंपनी को 2374 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा, जबकि दूसरे और तीसरे चरण का विकास बाजार की मांग पर निर्भर करेगा।