ग्रेटर नोएडा के मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब पर दिग्गजों की नजर, JSW-अदाणी समेत तीन कंपनियों ने लगाई बोली
ग्रेटर नोएडा में 8551 करोड़ रुपये के मल्टीमाडल लाजिस्टिक हब के लिए अदाणी पोर्ट्स, जेएसडब्ल्यू शिपिंग और एसआर लाजिस्टिक्स ने ...और पढ़ें
HighLights
ग्रेटर नोएडा में 8551 करोड़ का मल्टीमाडल लाजिस्टिक हब।
अदाणी, जेएसडब्ल्यू सहित तीन कंपनियों ने लगाई बोली।
पश्चिमी यूपी के औद्योगिक विकास में गेम चेंजर परियोजना।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में बनने वाले मल्टीमाडल लाजिस्टिक हब (एमएमएलएच) के लिए बड़े औद्योगिक घरानों में होड़ शुरू हो गई है।
8551 करोड़ रुपये की इस मेगा परियोजना के लिए अदाणी पोर्ट्स, जेएसडब्ल्यू शिपिंग एंड लाजिस्टिक्स और एसआर लाजिस्टिक्स सहित तीन कंपनियों ने बिड डाली है। सोमवार को तीनों कंपनियों की तकनीकी बिड खोली गई।
प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार अब तकनीकी बिड का आकलन किया जा रहा है। इसके बाद कंपनियों का प्रेजेंटेशन होगा और फिर वित्तीय बिड खोली जाएगी। सबसे अधिक रेवेन्यू शेयरिंग और बेहतर प्रेजेंटेशन देने वाली कंपनी को 45 साल के लिए डीबीएफओटी माडल पर लाजिस्टिक हब विकसित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी।
सफल बोलीदाता को 90 करोड़ रुपये सालाना लाइसेंस फीस भी देनी होगी। करीब 311 हेक्टेयर जमीन पर यह हब तीन चरणों में विकसित होगा। पहले चरण में ही चयनित कंपनी को 2374 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा, जबकि दूसरे और तीसरे चरण का विकास बाजार की मांग पर निर्भर करेगा।
औद्योगिक विकास के लिए गेम चेंजर
अधिकारियों का कहना है कि यह परियोजना ग्रेटर नोएडा और पश्चिमी यूपी के औद्योगिक विकास के लिए गेम चेंजर साबित होगी। इस हब को डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर से जोड़ा जाएगा, जिसके जरिए यहां से सीधे देश के प्रमुख बंदरगाहों और एयरपोर्ट कार्गो हब तक माल की ढुलाई आसान होगी।
इसका सीधा फायदा गौतमबुद्धनगर के साथ-साथ पश्चिमी यूपी के उद्यमियों और निर्यातकों को मिलेगा। लाजिस्टिक लागत कम होने से क्षेत्र में निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
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