नोएडा के नन्हे अव्युक्त का बड़ा कारनामा, 60 सेकंड में 40 क्रिकेटरों को पहचानकर बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

जागरण संवाददाता, नोएडा। छह साल के अव्युक्त सिंह ने एक मिनट में देश-विदेश के क्रिकेट खिलाड़ियों की पहचान करने का तीसरा गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड बनाया है। दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेक्टर 30 के केजी छात्र अव्युक्त ने 15 मार्च 2026 को अपने आधिकारिक रिकार्ड प्रयास के दौरान एक मिनट में 40 प्रोफेशनल क्रिकेटरों की पहचान की।

गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड्स ने 6 अगस्त 2026 को इस उपलब्धि की आधिकारिक पुष्टि की, और 30 अगस्त 2026 को उन्हें सर्टिफिकेट और मेडल प्राप्त हुआ। नोएडा सेक्टर 17 में रहने वाले अव्युक्त की माता निधि शर्मा ने बताया कि अव्युक्त बचपन से ही उनकी तेज याददाश्त को देखकर उन्होंने कई चीजें सिखाना शुरू किया। पोस्टर देखकर खिलाड़ियों की पहचान करता था। अव्युक्त अब तक तीन गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड अपने नाम कर चुके है।