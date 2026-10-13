508 करोड़ के निवेश में 1.42 लाख नौकरियां, माइक्रो यूनिट्स का 95 फीसदी योगदान

रंजीत मिश्रा, ग्रेटर नोएडा। जिले में रोजगार की राह आसान हो रही है और इसका सबसे बड़ा इंजन एमएसएमई सेक्टर बनकर उभरा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक के आंकड़े इस तेज रफ्तार की कहानी बयां कर रहे हैं।

जिले में कुल 20,793 नई एमएसएमई इकाइयों ने निवेश किया, जिसमें 508 करोड़ रुपये का निवेश धरातल पर उतर आया और 1,42,098 लोगों को रोजगार मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार सृजन में सबसे बड़ा योगदान माइक्रो यूनिट्स का रहा। अकेले माइक्रो सेक्टर ने कुल रोजगार का 95 प्रतिशत से अधिक हिस्सा दिया है।

माइक्रो यूनिट्स में कितने करोड़ का निवेश? जिला उद्योग केंद्र से मिले आंकड़े बताते हैं कि 20,753 माइक्रो यूनिट्स में 336.7 करोड़ रुपये का निवेश हुआ और इससे 1,36,239 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। कम लागत में अधिक रोजगार का यह माडल जिले में सबसे सफल साबित हो रहा है।

वहीं, 36 स्माल यूनिट्स में 108.5 करोड़ रुपये का निवेश आया और 5,638 लोगों को नौकरी मिली, जबकि 4 मीडियम इकाइयों में 62.7 करोड़ रुपये के निवेश पर 221 लोगों को रोजगार सृजित हुआ। जिला उपायुक्त उद्योग पंकज निर्वाण ने बताया कि सरकार की नई एमएसएमई नीति, उद्यम पंजीकरण में आसानी और सब्सिडी योजनाओं से युवाओं का रुझान छोटे उद्योगों की ओर बढ़ा है।