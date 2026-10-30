खातों से अचानक गायब हुई रकम... 350 PNB ग्राहकों की शिकायत पर हिला बैंकिंग सिस्टम, CBI जांच शुरू

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की ऐच्छर शाखा में कर्मियों द्वारा खाताधारकों की रकम में हेरफेर का आंकड़ा और बढ़ सकता है। तीसरे दिन भी खाताधारकों ने अपने खातों की जांच कराने के बाद रकम में हेरफेर की शिकायतें दर्ज कराईं।

बैंक में शिकायत दर्ज कराने वाले खाताधारकों की संख्या 350 से अधिक हो चुकी है। मामले की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। पुलिस को भी करीब 10 और शिकायती पत्र मिले हैं। इनके आधार पर हेरफेर की रकम 20 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच चुकी है। इसके करीब 200 करोड़ से अधिक होने की आशंका जताई जा रही है। श्रीचंद की तहरीर पर बुधवार को बीटा-दो कोतवाली पुलिस ने बैंककर्मियों के खिलाफ खाताधारकों की जमा राशि व एफडी तोड़कर करोड़ों रुपये की हेरफेर का केस दर्ज किया था। इसमें 21 खाताधारकों की 10 करोड़ से अधिक की रकम में हेरफेर का आरोप है।

गुरुवार को खातों की जांच कराने के बाद 350 से अधिक पीड़ितों ने खाते खाली होने की शिकायतें दर्ज कराई हैं। ऐसे में गड़बड़ी की रकम व पीड़ितों की संख्या बढ़ने की आशंका है। फिलहाल पूरे मामले में पीएनबी प्रबंधन ने चुप्पी साध रखी है। सूत्रों का कहना है कि बैंक के उच्चाधिकारियों को कई महीने पहले ही उक्त शाखा में हेरफेर की भनक लग गई थी। इससे तत्कालीन बैंक मैनेजर समेत पांच कर्मियों को निलंबित कर विभागीय विजिलेंस जांच शुरू करा दी गई थी। जांच में हेरफेर की रकम काफी अधिक मिली।

इसके बाद बैंक के उच्चाधिकारियों ने मामला सीबीआई को सौंपते हुए जांच शुरू कराई। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार का कहना है कि पहले मिली शिकायतों के आधार पर अज्ञात बैंक कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कुछ और शिकायती पत्र मिले हैं। इनके आधार पर हेरफेर की गई रकम 20 करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है।