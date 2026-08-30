CM योगी के दखल के बाद नोएडा में बड़ी कार्रवाई, 3000 बिजली कनेक्शन कटे; 19 लोगों पर केस दर्ज

प्रवेंद्र सिकरवार, नोएडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फटकार के बाद हरनंदी किनारे छिजारसी के डूब क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा के डूब क्षेत्र में पुलिस बल के साथ उतरी बिजली निगम की टीम ने 3 हजार अवैध कनेक्शन काटे। 19 लोगों के खिलाफ विजिलेंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। अवैध उगाही करने वालों के खिलाफ अधिकारियों ने संबंधित थानों में शिकायत भी दी है।

2017 से चल रहा बिजली चोरी का सिंडिकेट क्षेत्र में बिजली आपूर्ति कर रहे 10 ट्रांसफार्मर जब्त किए गए। चोटपुर कॉलोनी में अवैध तार उतारे गए। हरनंदी किनारे छिजारसी के डूब क्षेत्र में 2017 से बिजली चोरी का सिंडिकेट चल रहा है।

1.8 करोड़ रुपये की बिजली चोरी प्रशासन व बिजली विभाग की अनदेखी के बीच यहां 20 हजार से अधिक घरों में बिना कनेक्शन बिजली आपूर्ति की जा रही थी। इससे हर महीने 1.5 से 1.8 करोड़ रुपये की बिजली चोरी और अवैध वसूली हो रही थी।