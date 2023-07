Weather Update Today: मौसम ने बदली करवट, सुबह से झमाझम बरसात, कई दिनों से भीषण गर्मी झेलने के बाद मिली राहत

Weather Update Today Muzaffarnagar News In Hindi बारिश के कारण जगह-जगह जलभराव के कारण लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। इन परेशानियों के बीच लोगों ने बरसात होने से राहत की सांस जरूर ली है। बता दें कि दिन का तापमान 36 डिग्री से अधिक पहुंच गया था जिस कारण लोग भीषण गर्मी में उमस का सामना करते हुए ऊब गए थे।

Muzaffarnagra Weather Update: मौसम ने फिर बदली करवट, सुबह से झमाझम बरसात

