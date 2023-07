CM Yogi In Muzaffarnagar: 'माफिया एवं बहन-बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के लिए BJP सरकार महाकाल'

UP CM Yogi Adityanath In Muzaffarnagar मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में किया जनसभा को संबोधित। कहा गंगा की धारा आ गई है अब शुकतीर्थ विकास परिषद बनाएंगे। पूर्व की सरकारें नहीं करती थी आधा और विरासत का सम्मान उन्हें रहता था वोट बैंक खिसकने का डर। गुंडे माफिया एवं बहन बेटियो की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के लिए भाजपा सरकार महाकाल है।

