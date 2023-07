कांवड़ लेकर मुजफ्फरनगर पहुंचे केंद्रीय राज्यमंत्री संजीव बालियान, UCC पर बोले- देश एक तो कानून भी हो एक

देश में पिछले कई महीनों से समान नागरिकता पर बहस छिड़ी हुई है। गुरुवार को केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान कांवड़ लेकर मुजफ्फरनगर पहुंचे। वहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा- देश एक है तो कानून भी एक होना चाहिए। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के मन में भ्रम है। सबको अपनी कुछ परंपराएं छोड़नी पड़ेंगी।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर : केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान कांवड़ लेकर जनपद में पहुंच गए हैं। पुरकाजी-भूराहेड़ी बार्डर पर उनका नागरिकों ने स्वागत किया। पुरकाजी शिविर में पहुंचने पर शिवभक्तों से बातचीत की। उन्होंने यूसीसी के बारे में कहा देश एक है तो कानून भी एक होना चाहिए। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के मन में भ्रम है। सबकी धार्मिक परंपराएं अलग-अलग हैं। सबको अपनी कुछ परंपराएं छोड़नी पड़ेंगी। इसके बाद जो कानून बनेगा उसके मुताबिक सभी को चलना होगा। विधि आयोग को मिले 15 लाख सुझाव उन्होंने आगे कहा- अलग-अलग कानून से देश नहीं चल सकता है। दुनिया के ज्यादातर देशों में एक कानून है। यहां तक कि मुस्लिम देशों में भी एक कानून है। उन्होंने कहा कि विधि आयोग में 15 लाख सुझाव पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं एक देश एक कानून। उदाहरण देते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा में सभी भगवान भोलेनाथ का झंड़ा लेकर चलते हैं, जो अच्छा लगता है। इसी प्रकार एक देश एक कानून की परिकल्पना साकार होनी चाहिए। उन्होंने कांवड़ यात्रा पर कहा कि शिवभक्त 70-80 किलो गंगाजल लेकर चल रहे हैं। काई शक्ति उन्हें चला रही है। कांवड़ यात्रा अद्भुत रही। जीवन में पहली बार ऐसा अनुभव लिया है। भोलेनाथ से मनोकामना की है कि जिला मुजफ्फरनगर सुखी और समृद्ध रहे। ईश्वर ने मुझे इतना दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की थी।

Edited By: Abhishek Pandey