Muzaffarnagar News : बाइक सवार युवकों को डंपर ने मारी टक्कर, मौत, हादसे से दिल्ली देहरादून हाईवे पर लगा जाम

Muzaffarnagar News डंपर ने मारी बाइक सवारों को टक्कर मौत दिल्ली देहरादून हाईवे पर जाम। वहलना स्टील फैक्ट्री से ड्यूटी कर लौट रहे थे बाइक सवार। दुर्घटना में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और हादसे के बाद डंपर चालक फरार हो गया। पुलिस फरार चालक की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। स्वजन को हादसे की सूचना पुलिस ने दे दी है।

संवाद सूत्र मंसूरपुर-मुजफ्फरनगर। दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे पर डंपर ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर जाम को खुलवाया। स्टील फैक्ट्री में काम करते थे थाना मंसूरपुर के गांव जोहरा निवासी दीपक और शेखर वहलना चौक स्थित सर्वोदय स्टील फैक्ट्री में काम करते थे। शनिवार देर रात दोनों ड्यूटी पर गए थे, जो सुबह करीब दस बजे बाइक पर सवार होकर गांव लौट रहे थे। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे महिंद्रा ऑटो एजेंसी के निकट पीछे से आए डंपर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हाईवे पर जाम की सूचना पर मंसूरपुर पुलिस मौके पर पहुंची।पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया है।

