गन्ना मूल्य हुआ 400 रुपये प्रति कुंतल...30 रुपये प्रति कुंतल की वृद्धि, किसानों में खुशी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। प्रदेश की योगी सरकार ने गन्ना मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि की है। 30 रुपये प्रति कुंतल गन्ना मूल्य बढ़ने से किसानों में खुशी है। अब अगेती प्रजाति का गन्ना 400 रुपये प्रति कुंतल और सामान्य प्रजाति का गन्ना 390 रुपये पर प्रति कुंतल हो गया है। सरकार के इस कदम को किसानों ने उम्मीद से अधिक बताया है। हालांकि भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत का कहना है कि गन्ना मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल के पार होना चाहिए था।

पिछले साल गन्ना मूल्य नहीं बढ़ने से किसान निराश थे। जिसके चलते इस बार तरह-तरह की चर्चा थीं। नए गन्ना सत्र का शुभारंभ होने के साथ ही प्रदेश सरकार ने गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति कुंतल की बढ़ोतरी करके किसानों को खुश कर दिया है। जनपद में लगभग 2.25 लाख किसान शुगर मिलों में गन्ना डालते हैं। जनपद की आठ शुगर मिलों के पास 1.75 लाख हेक्टेयर गन्ना रकबा है। जिसके चलते मुजफ्फरनगर को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है।

जनपद में लगभग 15 लाख की आबादी गन्ना खेती पर निर्भर है। मूल्य में वृद्धि से किसने की आय में वृद्धि होगी, जिससे किसान परिवारों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। कस्बा भोकरहेडी के किसान वीर सिंह ने बताया कि सरकार ने इस बार उम्मीद से ज्यादा दिया है। वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए वर्ष 2026 में गन्ना मूल्य बढ़ाने की उम्मीद थी। लेकिन सरकार ने इस साल गन्ना मूल्य 30 रुपये प्रति कुंतल बढ़ाकर किसानों को खुश कर दिया है। भैंसी के किसान सुभाष चौधरी ने बताया कि 30 रुपये प्रति कुंतल गन्ना मूल्य बढ़ने से वे संतुष्ट हैं। अब 400 रुपये प्रति कुंतल गन्ना मूल्य हो गया है, जो महंगाई को देखते हुए अच्छा भाव है।