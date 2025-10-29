Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गन्ना मूल्य हुआ 400 रुपये प्रति कुंतल...30 रुपये प्रति कुंतल की वृद्धि, किसानों में खुशी

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 01:15 PM (IST)

    Sugarcane Price: गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है! सरकार ने गन्ने के मूल्य में 30 रुपये प्रति कुंतल की वृद्धि की है, जिससे अब गन्ना 400 रुपये प्रति कुंतल मिलेगा। इस फैसले से किसानों में खुशी की लहर है, क्योंकि उन्हें उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    गन्ना मूल्य हुआ 400 रुपये प्रति कुंतल।(प्रतीकात्मक फोटो)


    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। प्रदेश की योगी सरकार ने गन्ना मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि की है। 30 रुपये प्रति कुंतल गन्ना मूल्य बढ़ने से किसानों में खुशी है। अब अगेती प्रजाति का गन्ना 400 रुपये प्रति कुंतल और सामान्य प्रजाति का गन्ना 390 रुपये पर प्रति कुंतल हो गया है। सरकार के इस कदम को किसानों ने उम्मीद से अधिक बताया है। हालांकि भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत का कहना है कि गन्ना मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल के पार होना चाहिए था।
    पिछले साल गन्ना मूल्य नहीं बढ़ने से किसान निराश थे। जिसके चलते इस बार तरह-तरह की चर्चा थीं। नए गन्ना सत्र का शुभारंभ होने के साथ ही प्रदेश सरकार ने गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति कुंतल की बढ़ोतरी करके किसानों को खुश कर दिया है। जनपद में लगभग 2.25 लाख किसान शुगर मिलों में गन्ना डालते हैं। जनपद की आठ शुगर मिलों के पास 1.75 लाख हेक्टेयर गन्ना रकबा है। जिसके चलते मुजफ्फरनगर को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है।
    जनपद में लगभग 15 लाख की आबादी गन्ना खेती पर निर्भर है। मूल्य में वृद्धि से किसने की आय में वृद्धि होगी, जिससे किसान परिवारों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। कस्बा भोकरहेडी के किसान वीर सिंह ने बताया कि सरकार ने इस बार उम्मीद से ज्यादा दिया है। वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए वर्ष 2026 में गन्ना मूल्य बढ़ाने की उम्मीद थी। लेकिन सरकार ने इस साल गन्ना मूल्य 30 रुपये प्रति कुंतल बढ़ाकर किसानों को खुश कर दिया है। भैंसी के किसान सुभाष चौधरी ने बताया कि 30 रुपये प्रति कुंतल गन्ना मूल्य बढ़ने से वे संतुष्ट हैं। अब 400 रुपये प्रति कुंतल गन्ना मूल्य हो गया है, जो महंगाई को देखते हुए अच्छा भाव है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    rakR


    450 होना चाहिए था गन्ना भाव : राकेश टिकैत
    भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत का कहना है कि गन्ना मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल के पार होना चाहिए था। भाजपा सरकार ने चुनाव में अबकी बार 400 पार का नारा दिया था। गन्ना मूल्य 450 रुपये प्रति कुंतल कर देते तो ज्यादा बेहतर होता। वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव है, जिसके चलते अगले साल भी गन्ना मूल्य बढ़ाने की पूरी उम्मीद रहेगी।
    किसानों की ओर से सरकार का हार्दिक आभार: धर्मेंद्र
    भाकियू अराजनैतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक का कहना है कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए 30 रुपये की वृद्धि ऐतिहासिक है। प्रदेश के गन्ना किसानों को लगभग 3000 करोड़ का अतिरिक्त लाभ होगा। ऐतिहासिक फैसले के लिए योगी आदित्यनाथ का गन्ना किसानों की और से हार्दिक आभार। इस निर्णय से गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ में उद्योग को भी मक्का, पापुलर, व्यावसायिक नेपियर घास आदि से मिल रही चुनौती से निपटने के लिए आसानी होगी।