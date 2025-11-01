Language
    कार्तिक गंगा स्नान मेले के लिए स्पेशल ट्रेन का रूट हो गया तय, शालीमार एक्सप्रेस 31 दिसंबर तक बंद

    By Dilshad Ali Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 04:22 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर के शुकतीर्थ में कार्तिक गंगा स्नान मेले की तैयारी चल रही है। श्रद्धालुओं के लिए दिल्ली से हरिद्वार तक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। हालांकि, शालीमार एक्सप्रेस को 31 दिसंबर तक रद्द कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को दिक्कत होगी। यात्री संघ ने ट्रेन को रद्द करने पर शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि इससे दैनिक यात्रियों और विवाह सीजन में यात्रा करने वालों को परेशानी होगी।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। भागवत भूमि शुकतीर्थ में तंबुओं की नगरी बसने लगी है। पांच नवंबर को कार्तिक गंगा स्नान मेला है। इसके लिए रेल मंत्रालय ने श्रद्धालुओं को स्पेशल ट्रेन की सौगात दी है। दिल्ली से हरिद्वार तक स्पेशल ट्रेन चलेगी। इससे कार्तिक गंगा स्नान में आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। वहीं, रेलवे विभाग ने शालीमार एक्सप्रेस को 31 दिसंबर तक बंद कर दिया है।

    भागवत भूमि शुकतीर्थ में कार्तिक गंगा स्नान मेले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष महत्व रखता है। इसके लिए दूर-दराज से श्रद्धालु भागवत भूमि पहुंचकर पूजा-पाठ करने के अलावा विभिन्न धार्मिक क्रियाएं, अनुष्ठान करते हैं। स्टेशन अधीक्षक पवन कुमार ने बताया कि गंगा स्नान मेला पर्व को लेकर रेल मंत्रालय ने श्रद्धालुओं को सुविधा दी है।

    दिल्ली से हरिद्वार तक चार एवं पांच नवंबर को स्पेशल ट्रेन का संचालन होगा। यह ट्रेन दिल्ली से चलकर मुजफ्फरनगर रात्रि 12.05 बजे पहुंचेगी, जबकि दो मिनट बाद रवाना होगी। वहीं हरिद्वार से चलकर दिल्ली जाते समय मुजफ्फरनगर में 5.45 बजे रूकेगी, जबकि दो मिनट का स्टाप लेकर आगे रवाना होगी। उधर, दैनिक यात्री संघ ने रेलवे विभाग को शिकायत दी है। जिसमें कहा कि शालीमार एक्सप्रेस को 31 दिसंबर तक के लिए निरस्त कर दिया गया है।

    इससे प्रात: एवं शाम को विभिन्न जनपदों में ड्यूटी पर आने-जाने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दैनिक यात्री संघ के अध्यक्ष घनश्याम भगत ने बताया कि ट्रेन निरस्त होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। नवंबर में विवाह का सीजन आरंभ होगा। इस कारण यात्रियों को आवागमन में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने ट्रेन को निरस्त नहीं करने की मांग की है।