मुजफ्फरनगर का शिवभक्त जतिन, योगी CM बने तब लाया 120 लीटर गंगाजल, अब मां-बाप के लिए उठाई 161 KG की कांवड़

Muzaffarnagar News: माता पिता की लंबी आयु व अच्छे स्वास्थ्य को उठाई 161 किलो की कांवड़

मुजफ्फरनगर, जागरण संवाददाता। हरिद्वार से गंगाजल लेकर शिवभक्तों का आगमन शुरू हो गया है। करोड़ों शिवभक्त शिवालयों पर शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को जलाभिषेक करेंगे। कांवड़ यात्रा में शिवभक्तों के विभिन्न स्वरूप देखने को मिलते हैं। एक शिवभक्त पहले योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने पर 120 किलो की कांवड़ लाया था तो इस बार वह शिवभक्त अपने माता-पिता के मंगलमय स्वास्थ्य के लिए 161 किलो की कांवड़ ला रहा है। उत्साह देखने को मिल रहा सावन के महीने में भोले बाबा के भक्तों में कांवड़ यात्रा को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। कांवड़ मेले में भगवान भोलेनाथ की आस्था और श्रद्धा के साथ शिवभक्त कांवड़ ला रहे हैं। किला परीक्षितगढ निवासी जतिन गुर्जर ने बताया कि वह 27 जून को अकेला तीर्थनगरी हरिद्वार से 161 किलो की कांवड़ मय गंगाजल लेकर चला था। इस बार उसकी चौथी कांवड़ है। बताया कि इस बार वह अपने माता-पिता के सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य, लंबी आयु व देश में सुख समृद्धि के लिए कांवड़ लाया है। योगी बने थे सीएम तब लाया था 120 किलो की कांवड़ पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने पर योगी आदित्यनाथ के लिए 120 किलो की कांवड़ लेकर आया था। भगवान भोलेनाथ के भक्त ने बताया कि हरिद्वार से किला परीक्षित गढ़ 190 किलोमीटर की दूरी तय कर गंधार मंदिर में पहुंचेगा और शिवरात्रि पर जलाभिषेक करेगा। प्रत्येक दिन 7 से 8 किलोमीटर की दूरी वह अकेला तय करता है। गंधारी स्नान करती थी पुरकाजी हाइवे पर विश्राम करने रूके शिवभक्त जतिन गुर्जर ने बताया कि गंधार मंदिर वहीं मंदिर है, जिसमें रानी गंधारी स्नान के लिए जाया करती थीं। यह प्रसिद्ध मंदिर में शिवरात्रि पर्व पर जलाभिषेक कर देश में सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना करेगा।

Edited By: Abhishek Saxena