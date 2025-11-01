Shukteerth Mela: शुकतीर्थ में 900 पुलिसकर्मी करेंगे मेले की सुरक्षा, अधिकारियों ने किया ब्रीफ

संवाद सूत्र, मोरना। कार्तिक गंगा स्नान मेला व मोक्ष कुम्भ तथा दो नंबर को गंगा तट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के दौरान पुलिस सुरक्षा को इस बार बेहद कड़ा किया जा रहा है। शुक्रवार को अधिकारियों ने पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान मजबूती के साथ तैनात रहने के दिशा निर्देश दिये गये हैं।

शुकतीर्थ गंगा घाट पर एसपी देहात आदित्य बंसल ने पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत देते हुए कहा की ड्यूटी मे कोई भी कोताही बरदाश्त नहीं की जायेगी। पार्किंग से आगे किसी भी वाहन प्रवेश बिलकुल बंद रहेगा। भैंसा बोगी ट्रेक्टर ट्रॉली मेला स्थल व गुरु समनदास आश्रम के सामने ठहरेगे