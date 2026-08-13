शामली के पवन हत्याकांड में कोर्ट ने चार दोषियों को सुनाई फांसी की सजा, घर में घुसकर दिया था वारदात को अंजाम
मुजफ्फरनगर की कोर्ट ने शामली के पवन कुमार हत्याकांड को निर्मम मानते हुए चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। वर्ष 2014 में पवन की गोली मारकर हत्या कर ...और पढ़ें
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शामली के पवन कुमार हत्याकांड में फैसला।
भभीसा में वर्ष 2014 के हुआ था हत्याकांड।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। शामली के भभीसा के पवन कुमार हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। न्यायालय ने हत्याकांड को निर्मम माना है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार ने बताया कि 14 जुलाई 2014 को शामली के थाना कांधला में गांव भभीसा निवासी किसान अशोक कुमार ने दर्ज कराए मुकदमे में बताया था कि उनके छोटे भाई पवन कुमार के पुत्र आशु का झूठा नाम कुख्यात बदमाश विपुल खूनी की मां ने लिखवा दिया था। इसको लेकर आशु ने विरोध जताया था।
14 जुलाई को सुबह लगभग 10.45 बजे वह अपने मकान में अखबार पढ़ रहा था, तभी कार सवार सात लोग दो राइफल, बंदूक और कट्टा लेकर उसके घर में घुस आए। बदमाशों ने सीधे पूछा कि आशु ढक्कन कहां है...इतना बोलकर गोली चला दी तथा उसके छोटे भाई पवन कुमार की हत्या कर दी गई थी।
मुकदमे में रामवीर पुत्र सुखवीर निवासी पीरखेड़ा थाना झिंझाना शामली, राजीव उर्फ छोटू पुत्र सोनू, अमित पुत्र सत्यप्रकाश निवासी रामनगर बड़ौत बागपत, राहुल उर्फ बोसी पुत्र जयपाल, कुख्यात बदमाश विपुल खूनी पुत्र नेत्रपाल निवासी गांव भभीसा तथा हरेन्द्र पुत्र धीर गांव कंजर खेड़ी, बाबरी को नामजद किया गया था। अमित फरार है और विपुल मुठभेड़ में मारा जा चुका है।
न्यायालय ने छह अगस्त को चार आरोपितों रामवीर, राजीव, राहुल तथा हरेन्द्र को दोषी ठहराया था, जिन्हें गुरुवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है।
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तेजवीर सैनी हत्याकांड में सगे भाई को दोषी करार दिया
मुजफ्फरनगर: शाहपुर के तेजवीर सैनी हत्याकांड में अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश फास्ट टैक कोर्ट नंबर 3 के न्यायाधीश रवि दिवाकर ने बुधवार को आरोपित सगे भाई को दोषी करार दिया।सजा के प्रश्न पर कोर्ट 18 अगस्त को अपना निर्णय सुनाया जाएगा।
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एडीजीसी कुलदीप कुमार ने बताया कि सोनू सैनी ने 22 अप्रैल 2023 को शाहपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि आरोपित सुखपाल गन्ने के खेत से जबरन ट्रैक्टर ट्राली निकाल रहा था, जिसका तेजवीर ने विरोध किया।
विरोध करने पर आरोपित ने अपने साथी के साथ मिलकर तेजवीर के साथ मारपीट करते हुए उस पर टैक्टर ट्राली चढ़ा दी। गंभीर रूप से घायल तेजवीर की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। एडीजीसी कुलदीप कुमार ने बताया कि आरोपित सुखपाल तेजवीर सैनी का सगा भाई है।
पुलिस ने विवेचना करते हुए उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए आरोपित को हत्या का दोषी ठहराया है। सजा के प्रश्न पर 18 अगस्त को सुनवाई होगी।