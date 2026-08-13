शामली के पवन हत्याकांड में कोर्ट ने चार दोषियों को सुनाई फांसी की सजा, घर में घुसकर दिया था वारदात को अंजाम

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। शामली के भभीसा के पवन कुमार हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। न्यायालय ने हत्याकांड को निर्मम माना है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार ने बताया कि 14 जुलाई 2014 को शामली के थाना कांधला में गांव भभीसा निवासी किसान अशोक कुमार ने दर्ज कराए मुकदमे में बताया था कि उनके छोटे भाई पवन कुमार के पुत्र आशु का झूठा नाम कुख्यात बदमाश विपुल खूनी की मां ने लिखवा दिया था। इसको लेकर आशु ने विरोध जताया था।

14 जुलाई को सुबह लगभग 10.45 बजे वह अपने मकान में अखबार पढ़ रहा था, तभी कार सवार सात लोग दो राइफल, बंदूक और कट्टा लेकर उसके घर में घुस आए। बदमाशों ने सीधे पूछा कि आशु ढक्कन कहां है...इतना बोलकर गोली चला दी तथा उसके छोटे भाई पवन कुमार की हत्या कर दी गई थी।

मुकदमे में रामवीर पुत्र सुखवीर निवासी पीरखेड़ा थाना झिंझाना शामली, राजीव उर्फ छोटू पुत्र सोनू, अमित पुत्र सत्यप्रकाश निवासी रामनगर बड़ौत बागपत, राहुल उर्फ बोसी पुत्र जयपाल, कुख्यात बदमाश विपुल खूनी पुत्र नेत्रपाल निवासी गांव भभीसा तथा हरेन्द्र पुत्र धीर गांव कंजर खेड़ी, बाबरी को नामजद किया गया था। अमित फरार है और विपुल मुठभेड़ में मारा जा चुका है।

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विरोध करने पर आरोपित ने अपने साथी के साथ मिलकर तेजवीर के साथ मारपीट करते हुए उस पर टैक्टर ट्राली चढ़ा दी। गंभीर रूप से घायल तेजवीर की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। एडीजीसी कुलदीप कुमार ने बताया कि आरोपित सुखपाल तेजवीर सैनी का सगा भाई है।