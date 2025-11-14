सर्वखाप पंचायत 16 से...राकेश टिकैत ने कहा-कुरीतियों के खात्मे पर होंगे निर्णय

संवाद सूत्र, जागरण, शाहपुर (मुजफ्फरनगर)। क्षेत्र के गांव सोरम में होने वाली तीन दिवसीय सर्वखाप पंचायत की तैयारियों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत और सर्वखाप मंत्री चौधरी सुभाष बालियान ने गुरुवार को पंचायत स्थल का दौरा किया। उन्होंने जर्मन हैंगर पंडाल की प्रगति, वीआइपी अतिथियों के कैंटीन स्थल, पार्किंग स्थल और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तैयारियों से जुड़े लोगों और ग्रामीणों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। ग्रामीणों को दीपावली और ईद की तरह अपने मकानों पर लाइटिंग करने को कहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गांव सोरम में 16 से 18 नवंबर तक सर्वखाप पंचायत का आयोजन होगा। इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। गुरुवार को गांव सोरम पहुंचे भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सोरम की ऐतिहासिक धरती पर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। यहां के निर्णय देश दुनिया को संदेश देते हैं। यहां सभी खापों का महासम्मेलन होगा। जिसमें समाज की कुरीतियों को समाप्त करने पर निर्णय लिए जाएंगे। मृत्यु भोज बड़ी कुप्रथा है।

महिलाओं को लेकर पारिवारिक विवाद कम करने, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने, युवाओं में बढ़ती नशाखोरी को रोकने जैसे अन्य मामलों पर निर्णय होंगे। लोगों से अपील की है कि ठंड के चलते प्रत्येक घर अधिक से अधिक बिस्तरों की व्यवस्था रखें।