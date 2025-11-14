Language
    सर्वखाप पंचायत 16 से...राकेश टिकैत ने कहा-कुरीतियों के खात्मे पर होंगे निर्णय

    By Anand Prakash Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 02:29 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में सर्वखाप पंचायत की तैयारियों का जायजा लेने राकेश टिकैत पहुंचे। उन्होंने पंचायत स्थल का निरीक्षण किया और ग्रामीणों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पंचायत 16 से 18 नवंबर तक चलेगी, जिसमें सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने, शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने और नशाखोरी रोकने जैसे मुद्दों पर निर्णय लिए जाएंगे। पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट है।

    ग्राम सोरम में सर्वखाप पंचायत की तैयारियों का जायजा लेते भाकियू प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत। सौ. ग्रामीण

    संवाद सूत्र, जागरण, शाहपुर (मुजफ्फरनगर)। क्षेत्र के गांव सोरम में होने वाली तीन दिवसीय सर्वखाप पंचायत की तैयारियों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत और सर्वखाप मंत्री चौधरी सुभाष बालियान ने गुरुवार को पंचायत स्थल का दौरा किया। उन्होंने जर्मन हैंगर पंडाल की प्रगति, वीआइपी अतिथियों के कैंटीन स्थल, पार्किंग स्थल और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तैयारियों से जुड़े लोगों और ग्रामीणों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। ग्रामीणों को दीपावली और ईद की तरह अपने मकानों पर लाइटिंग करने को कहा।

    गांव सोरम में 16 से 18 नवंबर तक सर्वखाप पंचायत का आयोजन होगा। इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। गुरुवार को गांव सोरम पहुंचे भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सोरम की ऐतिहासिक धरती पर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। यहां के निर्णय देश दुनिया को संदेश देते हैं। यहां सभी खापों का महासम्मेलन होगा। जिसमें समाज की कुरीतियों को समाप्त करने पर निर्णय लिए जाएंगे। मृत्यु भोज बड़ी कुप्रथा है।

    महिलाओं को लेकर पारिवारिक विवाद कम करने, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने, युवाओं में बढ़ती नशाखोरी को रोकने जैसे अन्य मामलों पर निर्णय होंगे। लोगों से अपील की है कि ठंड के चलते प्रत्येक घर अधिक से अधिक बिस्तरों की व्यवस्था रखें।

    उधर, सर्वखाप पंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। बुढ़ाना सीओ गजेन्द्र पाल सिंह और शाहपुर थाना प्रभारी मोहित चौधरी ने टीम के साथ पंचायत स्थल व गांव का निरीक्षण किया। गांव में आने जाने के रास्तों व पंचायत स्थल पर पहुंचने के रास्तों के की व्यवस्था भी देखी। सीओ बुढाना ने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन की समीक्षा की। गांव में लगने वाले भंडारे के लिए चयनित स्थलों को भी देखा। इस अवसर पर सोरम के पूर्व प्रधान सुधीर चौधरी, वीरेंद्र प्रधान, बिजेंद्र चेयरमैन, बबलू बालियान, मनीष चौधरी, जितेंद्र बालियान, भाकियू अध्यक्ष मा. रामपाल सिंह, बालिंद्र बालियान, संजय, सुधीर प्रधान गोयला, बिजेंद्र प्रधान, आमिर कासिम जिला पंचायत सदस्य, ओमपाल सिंह, सुनील मास्टर मौजूद रहे।