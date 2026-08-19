पीड़ितों और शोषितों को सपा ने चवन्नी से रुपया बनाया, भाजपा सनातन विरोधी, बोले- प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल
सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि जनता ने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को हटाने का मन बना लिया है और सपा को स्थापित करने के लिए तैयार है।
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मुजफ्फरनगर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल।
बोले- चुनाव में भाजपा को हटाने का जनता का मन।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता ने नफरती भाजपा सरकार को हटाने का मन बना लिया है और डॉ. भीमराव आंबेडकर व राम मनोहर लोहिया की विचारधारा वाली सपा को स्थापित करने के लिए तैयार हैं।
बुधवार को सपा कार्यालय पर पत्रकार वार्ता में उन्होंने पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चवन्नी का रुपया बनाने वाले बयान पर कहा कि गलत तरीके से भ्रांतियां फैलाई गईं। पीड़ित और शोषितों को सपा ने चवन्नी से रुपया बनाने का काम किया है। किसान नेता मुलायम सिंह यादव ने राजनीतिक नर्सरी तैयार की, जिसमें सभी वर्गों को अहमियत दी गई।
जिसके चलते दबे, कुचले लोगों को चमकाने का कार्य किया गया। यह लोगों को समझना चाहिए कि जिनकी पहचान नहीं थी उन्हें सपा ने सोने जैसा चमका दिया। साथ ही कहा कि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह का प्रत्येक समाजवादी सम्मान करता है।
मुलायम सिंह यादव ने राजनीतिक जीवन में बड़ा संघर्ष किया, जिसके चलते चौधरी चरण सिंह ने उन्हें आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सनातन विरोधी भी है। भगवान राम के घर में डकैती डाली गई। जनता इसका हिसाब विधानसभा चुनाव में लेगी। पीडीए का अलग-अलग दृष्टिकोण में अर्थ बताते हुए कहा कि इसका मतलब केवल पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक ही नहीं है, बल्कि पीड़ित, दुखी, अपमानित भी है। साथ ही प्रेम, दया और अपनापन भी है।
उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र को बचाने वाले लोग और पार्टी सपा के साथ है। यदि बसपा और रालोद लोकतंत्र बचाने के लिए साथ आना चाहती है तो आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। उन्होंने समाज का कभी भला नहीं किया। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी समेत मुकेश चौधरी, ईलम सिंह गुर्जर, शमशाद मलिक आदि मौजूद रहे।