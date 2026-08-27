नेपाल की बाढ़ में फंसे भाकियू अध्यक्ष राकेश टिकैत, वीडियो जारी कर बताया- कैसा है हाल?
भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत नेपाल में बाढ़ के कारण फंस गए हैं और उन्हें अपनी कार छोड़कर सुरक्षित स्थान पर शरण लेनी पड़ी है।
HighLights
राकेश टिकैत नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे।
कार छोड़कर सुरक्षित स्थान पोखरा में शरण ली।
28 अगस्त तक काठमांडु होते हुए वापस लौटेंगे।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। नेपाल दौरे पर गए भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत को बाढ़ के चलते कार को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर शरण लेनी पड़ी है। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो जारी कर उन्होंने इसकी जानकारी दी।
नेपाल की भोटे कोशी नदी में आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ गया प्रतिनिधिमंडल भी वहां फंस गया है। राकेश टिकैत ने वीडियो प्रसारित कर बताया कि वह सुरक्षित हैं।
नेपाल में मौसम खराब है। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में तलाशी और बचाव अभियान जारी है। वह प्रतिनिधिमंडल के साथ तीन दिन पहले नेपाल पहुंचे थे। वह पोखरा में हैं और यहां मौसम खराब है, लेकिन बाढ़ का अत्यधिक असर इस क्षेत्र में नहीं आया है।
गाड़ियों को छोड़कर सभी सुरक्षित स्थान पर आ गए हैं। फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से पोखरा को जोड़ने वाले पृथ्वी राजमार्ग को बंद किया गया है। वह पोखरा से पहले काठमांडु पहुंचेंगे और इसके बाद 28 अगस्त की रात तक वापस आएंगे।