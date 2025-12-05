Language
    पुलिस से मुठभेड़ में इनामी बदमाश समेत तीन गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 12:11 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक मुठभेड़ में एक इनामी बदमाश सहित तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    मुजफ्फरनगर पुलिस की गिरफ्त में पकड़े गए बदमाश। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। पुलिस टीम पर देररात गश्त के दौरान हुई फायरिंग के बाद तितावी पुलिस ने मुठभेड़ में 15 हजार रुपये के इनामी बदमाश को घायल कर दिया। इतना ही नहीं, काम्बिंग के दौरान उसके दो साथियों को भी पकड़ लिया गया। बदमाशों के कब्जे से दो गाड़ी और असलाह बरामद किया गया है। लगभग डेढ़ माह पूर्व जागाहेड़ी टोल पर हुई फायरिंग में भी इनामी बदमाश शामिल था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीओ फुगाना नीरज कुमार ने बताया कि तिरपड़ी कट से बघरा मार्ग पर पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस टीम ने स्कार्पियो और आइ-20 गाड़ी को संदिग्ध हालात में खड़ा देखा। टीम जैसे ही करीब पहुंची तो वाहन में बैठे बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और तेजी से भागने लगे। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की जिसमें 15 हजार रुपये के इनामी बदमाश अनुराग खोखर निवासी दतियाना थाना छपार दोनों पैर में गोली लगने से घायल हो गया।

    फायरिंग के बाद मौके से भागे दो बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने घेराबंदी कर काम्बिंग अभियान चलाया, जिसमें पारस सहरावत उर्फ मालू निवासी जड़ौदा थाना मंसूरपुर और निखिल निवासी मखियाली नई मंडी कोतवाली को गिरफ्तार किया गया। तीनों के पास से पिस्टल, दो तमंचे, कारतूस, स्कार्पियो और बिना नम्बर की आइ-20 कार बरामद हुई। सीओ ने बताया कि घायल अनुराज पर हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, धमकी, मारपीट और अन्य संगीन धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। पारस सहरावत के खिलाफ भी हत्या, गैंगस्टर, लूट, आर्म्स एक्ट और कई प्रयास-हत्या जैसे दर्जनों प्रकरण दर्ज हैं।

    वहीं निखिल पर भी हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और धोखाधड़ी जैसे कई मामले पहले से दर्ज हैं। घायल अनुराग को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इस दौरान तितावी थानाध्यक्ष पवन चौधरी, उपनिरीक्षक रोहित कुमार, विकास कुमार, अभिषेक गुप्ता, हेड कांस्टेबल अनीस खान, गौरव राणा और कांस्टेबल नवीन मौजूद रहे।

    जन्मदिन मनाकर लौट रहे युवकों को फायरिंग कर किया था घायल
    मुठभेड़ में घायल हुए इनामी बदमाश अनुराग से अपने साथियों संग मिलकर लगभग डेढ़ माह पूर्व जागाहेड़ी टोल पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। ओमकार निवासी जागाहेड़ी ने 22 अक्टूबर को थाना तितावी पर मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके पुत्र रमन मलिक का जन्मदिन था। 21 अक्टूबर की रात लगभग दो बजे रमन अपने साथियों नितिन और आशीष के साथ किनौनी व पिन्ना से पार्टी कर लौट रहा था।

    इसी दौरान जागाहेड़ी कट पर पहले से दो कारों में मौजूद अभिषेक निवासी पिन्ना, अभिनव उर्फ टर्बो निवासी पिन्ना, अनुराग खोकर निवासी दतियाना व उनके अन्य अज्ञात साथियों ने गाड़ी रोककर गाली-गलौच करते हुए फायरिंग शुरू कर दी। हमले में रमन के बाजू में और आशीष की जांघ में गोली लगी। दोनों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई थी। हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए थे। इस मामले में अभिनव और अभिषेक समेत चार आरोपित को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।