Fake Note Caught In Muzaffarnagar यूपी के मुजफ्फरनगर में पुल‍िस और स्‍वाट टीम ने बड़ी मात्रा में नकली नोट बरामद क‍िए हैं। नकली नोटों के साथ ही नोट छपाई में प्रयोग होने वाली सामग्री भी बरामद की गई है। पुल‍िस और स्‍वाट टीम ने छह लोगों के साथ करीब आठ लाख 21 हजार रुपये के नकली नोट भी बरामद क‍िए हैं।

