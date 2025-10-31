कुख्यात विनोद गडरिया गैंग का सदस्य 25 हजार का इनामी मुठभेड़ में गिरफ्तार, 11 महीने से चल रहा था वांछित
चार माह पहले बुलंदशहर में मुठभेड़ के दौरान मारे गए कुख्यात विनोद गडरिया गैंग का सदस्य व 25 हजार के इनामी बदमाश को शाहपुर पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। दोनों पैरों में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। यह डकैती की वारदात को अंजाम देने के लिए रेकी करने आया था।
संवाद सहयोगी, मुजफ्फरनगर। चार माह पहले बुलंदशहर में मुठभेड़ के दौरान मारे गए कुख्यात विनोद गडरिया गैंग का सदस्य व 25 हजार के इनामी बदमाश को शाहपुर पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। दोनों पैरों में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। यह डकैती की वारदात को अंजाम देने के लिए रेकी करने आया था। बदमाश हरियाणा के पानीपत जिले का रहने वाला है। इसके कब्जे से तमंचा, चार कारतूस और बाइक बरामद हुई है।
शुक्रवार को पुलिस लाइन सभागार में एसपी देहात आदित्य बंसल ने प्रेसवार्ता में बताया कि गुरुवार देर रात शाहपुर थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा निरमाना मार्ग पर चेकिंग की जा रही थी। तभी एक बाइक पर संदिग्ध युवक आते देख रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने बाइक को आम के बाग की तरफ घुमा दिया।
पुलिस द्वारा पीछा करने पर बदमाश की बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। खुद को पुलिस से घिरता देख बदमाश ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की गई फायरिंग में रवि निवासी जगदीश नगर जनपद पानीपत हरियाणा के दोनों पैरों में गोली लग गई, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
एसपी देहात ने बताया कि यह बदमाश लगभग 11 माह से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए इसपर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। बदमाश ने पूछताछ करने पर बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ककरौली, शाहपुर समेत अन्य थाना क्षेत्रों में डकैती की वारदातों को अंजाम दिया है। अब भी वह डकैती करने के लिए क्षेत्र में रेकी करने के लिए आया था। प्रेस वार्ता में सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह और शाहपुर थानाध्यक्ष मोहित चौधरी मौजूद रहे।
गैंग सरगना व एक सदस्य मुठभेड़ में हो चुके ढेर
एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया कि इस गैंग का सरगना विनोद गडरिया को बुलंदशहर में एसटीएफ नोएडा और जहांगीराबाद पुलिस ने 20 जून की रात को मुठभेड़ में मार गिराया था। इसके अलावा इसी गैंग का सदस्य अजयवीर को कुछ महीने पहले बुढ़ाना और नई मंडी पुलिस ने संयुक्त रूप से मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। अब गिरफ्तार बदमाश रवि के साथियों के बारे में भी जानकारी की जा रही है।
