Muzaffarnagar News : गृह मंत्री के सम्मेलन के बाद NIA का एक्शन, अटारी बार्डर से पकड़े हैदर की संपत्ति सील

Muzaffarnagar शहर में दो सौ किलो से अधिक हेरोइन मिलने के बाद खलबली मची थी। हैदर दिल्ली में रहकर कुछ ही दिन में करोड़पति बन गया था। पुलिस ने मुनादी करा कर हैदर जैदी के मकान के बाहर संपत्ति का जब्त करने का बोर्ड लगा दिया। हालांकि किसी ने इसका विरोध नहीं किया पर इस दौरान मोहल्ले के लोगों की वहां भीड़ जमा हो गई।

एनआइए ने ड्रग्स माफिया की लाखों की संपत्ति की सील

मुजफ्फरनगर, जागरण संवाददाता। अटारी बार्डर से पकड़े गए ड्रग्स माफिया हैदर जैदी निवासी खालापार की एनआइए ने लाखों की संपत्ति सील की है। दिल्ली से आई टीम ने नगर कोतवाली पुलिस की मदद से यह कार्रवाई की। एनआइए की टीम से तहसील के कर्माचारियों की मदद से ड्रग्स माफिया के घर के बाहर संपत्ति जब्त करने का बोर्ड भी लगा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री के सम्मेलन के बाद एक्शन सोमवार को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ‘ड्रग्स की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा’ पर आयोजित सम्मेलन में देश की भावी पीढ़ी के बचाने के लिए ड्रग्स माफियाओं की कमरे तोड़ने का आह्वान किया था। इसी कड़ी में मंगलवार को दिल्ली से आई एनआइए की टीम ने नगर कोतवाली में आमद दर्ज कराई और वहां से खालापार स्थित हैदर जैदी के घर पहुंची और उसके संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान एनआइए की टीम के साथ तहसील के कर्माचरी भी साथ थे। वर्ष 2022 में पकड़ा गया था हैदर पुलिस के मुताबिक वर्ष 2022 में एनआइए की टीम ने हैदर जैदी कोे अटारी बार्ड से पकड़ा था। इसके बाद एनआइए की टीम ने हैदर जैदी के निशानदेही पर उसके घर खालापार में दबिश दी थी लेकिन घर से एनआइए की ड्रग्स नहीं मिली थी। इसके बाद एनआइए की टीम ने हैदर जैदी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने पड़ोसी के घर से 210 किलो हीरोइन बरामद दी थी, जो जिले की सबसे बड़ी बरामदगी बताई गई थी। जांच के दौरान पुलिस का पता चला कि वाल पेंटर हैदर कुछ ही सालों में दिल्ली जाकर करोड़पति बन गया था।

