सब-इंस्पेक्टर बनी मुजफ्फरनगर की अमरेश, पिता ने मजदूरी कर बेटी को बनाया काबिल; CM योगी के हाथों मिला नियुक्ति पत्र

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उप निरीक्षक और आरक्षी पदों पर नियुक्ति पत्र वितरित किए। जनपद की दो बेटियों को खेल कोटे से नियुक्ति पत्र मिले हैं। गांव बिटावदा निवासी अमरेश यूपी पुलिस में उप निरीक्षक बनी हैं।

वर्तमान में वह सीआईएसएफ में एएसआई हैं। इनके पिता ने भट्ठे पर मजदूरी कर बेटी को पढ़ाया और काबिल बनाया। अमरेश ने सफलता का श्रेय माता-पिता के त्याग और कोच रामपाल सिंह और चरण सिंह को दिया है। बता दें कि अमरेश और अवंतिका कबड्डी की नेशनल खिलाड़ी हैं।

अमेरश का जज्बा और जी-तोड़ मेहनत दर्शाता है कि सफलता सुविधाओं की मोहताज नहीं है। बुढ़ाना क्षेत्र के गांव बिटावदा निवासी कश्मीर सिंह की होनहार बेटी अमरेश कबड्डी की राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में इन्हें उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति पत्र दिया है।

इनकी सफलता की कहानी प्रेरणा देती है। पिता कश्मीरी सिंह भट्ठे पर मजदूरी करते हैं, जबकि माता राजेश देवी गृहणी हैं। गांव के खेल मैदान में कक्षा पांचवीं से कबड्डी खेलना शुरू किया। कोच चरण सिंह ने बेटी की प्रतिभा को पहचाना और आगे बढ़ाया। बाद में सोरम कबड्डी क्लब में कोच रामपाल सिंह से प्रशिक्षण लिया।

साल 2021 में CISF में हुआ था चयन इंटरमीडिएट तक बेटी ने सफलता के ऐसे झंडे गाड़े कि ग्रामीण झूम उठे। कबड्डी में अमेरश पदक बटौरती गईं। जिला, मंडल, प्रदेश स्तर पर खेल कौशल का लोहा मनवाया। इसी दौरान वर्ष 2021 में सीआईएसएफ में कांस्टेबल पर चयन हो गया। पढ़ाई के साथ खेल भी जारी रखा।

ऑल इंडिया पुलिस कबड्डी में गोल्ड मेडल हासिल किया। अमरेश ने बताया कि वर्तमान में मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित होने पर गर्व की अनुभूति हुई है। सफलता में कोच का विशेष योगदान है। उनके आदर्श माता-पिता है। पिता ने भट्ठे पर मजबूरी की और मां ने पशुपालन कर पढ़ाया और कबड्डी में आगे बढ़ाया।