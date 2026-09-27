रूस की जेल में बंद है मुजफ्फरनगर का युवक, साजिश के तहत फंसाने का आरोप... विधवा मां लगा रही सरकार से गुहार
मुजफ्फरनगर के खतौली निवासी एक युवक पिछले चार माह से रूस की जेल में बंद है, जिसकी विधवा मां भारत ...और पढ़ें
HighLights
मुजफ्फरनगर के बड़सू गांव का यश सैनी चार माह से रूस की जेल में बंद।
डिलीवरी बॉय की नौकरी के बहाने मादक पदार्थ मामले में फंसाया गया।
पीड़ित मां ने भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से बेटे की रिहाई मांगी।
संवाद सहयोगी, खतौली (मुजफ्फरनगर)। रतनपुरी क्षेत्र के बड़सू गांव का युवक करीब चार माह से रूस की जेल में बंद है। मां आंखों में आंसू लिए उसकी वतन वापसी की गुहार लगा रही है, लेकिन कोई हल नहीं निकल पा रहा है। उसने एक बार फिर भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से सहयोग की मांग की है। शनिवार को नगर पालिका सभागार में अनीता ने बताया कि वह विधवा है। उसका इकलौता बेटा यश सैनी रूस की जेल में बंद है।
वोल्गोग्राड इस्तेरिचेस्काया स्ट्रीट जज की अदालत में मामला विचाराधीन है। उसके बेटे को डिलीवरी ब्वाय की नौकरी का आनलाइन आफर मिला था। बैंकाक के रास्ते वह रूस पहुंचा था। इस दौरान उसे अलग-अलग अपार्टमेंट में रखा। इसके बाद डिलीवरी ब्वाय की नौकरी पर रखा लिया गया। वहां उसे साजिश के तहत मादक पदार्थ के मामले में फंसा दिया। रूस पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है। आरोप है कि उस पर सेना में शामिल होकर यूक्रेन युद्ध में भेजने या जेल में ही रहने का दबाव भी बनाया गया। उसे अपना सही पक्ष रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है।
भारत सरकार, दूतावास और अधिकारियों से कोई मदद नहीं मिल रही है। उसने भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से बेटे की रिहाई में सहयोग की मांग की है। उधर, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष श्यामलाल सैनी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से सुनीता को मिलवाया गया था। उसने अपनी पीड़ा उनके सामने रखी थी। उन्होंने मामले में मदद के लिए मंत्रालय को पत्र लिखा है। सपा नेता रामगोपाल यादव के माध्यम से सुनीता की विदेश मंत्रालय में बातचीत कराई जाएगी। उसके बेटे यश सैनी की घर वापसी का हरसंभव प्रयास किया जाएगा।