मुजफ्फरनगर में सेवानिवृत्त दारोगा के घर ढाई करोड़ की चोरी, शादी के लिए रखे थे जेवर

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। एसडीएम और सीओ बुढ़ाना आवास के निकट लगभग 50 कदम की दूरी पर बदमाशों ने सेवानिवृत्त दारोगा के मकान को निशाना बना लिया। गुरुवार रात को मुख्य गेट का ताला तोड़कर भीतर घुसे बदमाशों ने कमरों के दरवाजे को कटर मशीन काटकर वारदात को अंजाम दिया।

बदमाश कमरे की अलमारी से ढाई लाख की नकदी समेत लगभग ढाई करोड़ रुपये के जेवरात चोरी कर फरार हो गए। वारदात से पुलिस महकमे में अफरातफरी मच गई। पुलिस टीम ने सीसीटीवी की फुटेज खंगालने के साथ विभिन्न साक्ष्य एकत्र किए हैं।

बुढ़ाना कस्बे की तहसील परिसर से सटे एसडीएम और सीओ के आवास हैं। यहीं पर लगभग 50 कदम की दूरी पर सेवानिवृत्त दारोगा देशपाल चौधरी का मकान है। देशपाल व उनकी पत्नी कुसुमलता के साथ लगभग 10 दिन ससुराल शामली में गए हुए थे, जिसके चलते मकान बंद था।

गुरुवार देर रात बदमाशों ने पहले उनके मकान के मुख्यद्वार का ताला तोड़ा और उसके बाद भीतर घुस गए। भीतर का एक दरवाजा समेत कमरों का दरवाजा भी कटर मशीन से काटा गया। चारों कमरों का दरवाजा काटने के बाद बदमाशों ने तस्सली से वारदात को अंजाम दिया।

बदमाशों ने अलमारियों और बक्सों के भी ताले तोड़े हैं। चोरी के बाद बदमाश फरार हो गए। शुक्रवार सुबह पड़ोसी विनय डबास ने मकान का दरवाजा खुला देखकर देशपाल चौधरी को फोन पर सूचना दी थी। सूचना मिलने पर सेवानिवृत्त दारोगा देशपाल व उनकी पत्नी कुसुमलता पहुंचे।

देशपाल चौधरी, उनकी बेटी नीतू ने बताया कि बदमाश लगभग 100 तोला सोने के जेवरात, एक हीरे का हार समेत लगभग साढ़े छह किलो चांदी के जेवरात और लगभग ढाई लाख रुपये की नकदी चोरी कर ले गए हैं। इनके अलावा महंगी साड़ियां समेत घरेलू सामान चोरी किया गया है। बताया कि लगभग ढाई करोड़ रुपये के जेवरात चोरी हुए हैं। जेवरात और नकदी को बेटे हेमंत की शादी के लिए एकत्र कर रहे थे। इसी वर्ष नवंबर में रुड़की में तय की गई है। शादी के लिए खरीदा गया जेवर के साथ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के भी गहने अलमारी में रखे थे।