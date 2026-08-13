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    मुजफ्फरनगर दंगे में लताफत हत्याकांड के छह आरोपित दोषमुक्त, 13 साल से चल रही थी मुकदमे की सुनवाई

    By Dilshad Ali Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 02:03 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर दंगे के लताफत हत्याकांड में 13 साल बाद छह आरोपित दोषमुक्त हुए। न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए यह फैसला सुनाया। ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक फोटो

    प्रतीकात्मक फोटो

    HighLights

    1. एसआइटी ने जांच के बाद हुई थी दाखिल किया था आरोप-पत्र

    2. भाजपा नेता के पिता की भी पंचायत से लौटते समय हुई थी हत्या

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। जनपद में हुए सांप्रदायिक दंगे के एक मुकदमे में न्यायालय ने छह आरोपितों को दोषमुक्त किया है। इस मुकदमे में जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निर्वाल समेत 20 लोगों को नामजद किया गया था, लेकिन पुलिस विवेचना में छह आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई थी। शेष आरोपित के नाम निकल गए थे। पिछले 13 साल से मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। बुधवार को एडीजे-प्रथम के न्यायालय ने छह आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया है।

    बचाव पक्ष के अधिवक्ता राहुल चौधरी ने बताया कि ककरौली थाना क्षेत्र के गांव खेडी फिरोजाबाद निवासी गय्यूर ने बताया था कि जिले में सात सितंबर 2013 को सांप्रदायिक दंगा भड़का हुआ था। वह अपने भाई लताफत के साथ ट्रैक्टर लेकर गांव जा रहा था। भोपा थाना क्षेत्र में गांव नंगला बुजुर्ग के पास जमा भीड़ ने अचानक उन्हें घेर लिया और यह कहते हुए उन पर हमला कर दिया कि दोनों मुस्लिम हैं। भीड़ ने धारदार हथियारों से हमला कर फायरिंग भी की।

    वह किसी तरह भीड़ से बचकर ईख के खेत में घुस गया। भीड़ ने उसके भाई लताफत की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। इस मामले में भोपा थाने में 11 सितंबर को वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष डा. वीरपाल निर्वाल, भाजपा कार्यकर्ता जोगेंद्र वर्मा, आदेश, रोमी, अंकित, सुमित उर्फ सुक्खा, राजीव उर्फ बच्ची, बिल्लू, मदन, बाबा ओमवीर सिंह, अमित राठी समेत 20 नामजद व 200 अज्ञात के खिलाफ हत्या व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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    एसआइटी ने मामले में विवेचना करते हुए आदेश, रोमी, अंकित, सुमित उर्फ सुक्खा, राजीव उर्फ बच्ची, जोगेन्द्र वर्मा के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने छह आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया।

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