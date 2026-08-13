मुजफ्फरनगर दंगे में लताफत हत्याकांड के छह आरोपित दोषमुक्त, 13 साल से चल रही थी मुकदमे की सुनवाई

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। जनपद में हुए सांप्रदायिक दंगे के एक मुकदमे में न्यायालय ने छह आरोपितों को दोषमुक्त किया है। इस मुकदमे में जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निर्वाल समेत 20 लोगों को नामजद किया गया था, लेकिन पुलिस विवेचना में छह आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई थी। शेष आरोपित के नाम निकल गए थे। पिछले 13 साल से मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। बुधवार को एडीजे-प्रथम के न्यायालय ने छह आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया है।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता राहुल चौधरी ने बताया कि ककरौली थाना क्षेत्र के गांव खेडी फिरोजाबाद निवासी गय्यूर ने बताया था कि जिले में सात सितंबर 2013 को सांप्रदायिक दंगा भड़का हुआ था। वह अपने भाई लताफत के साथ ट्रैक्टर लेकर गांव जा रहा था। भोपा थाना क्षेत्र में गांव नंगला बुजुर्ग के पास जमा भीड़ ने अचानक उन्हें घेर लिया और यह कहते हुए उन पर हमला कर दिया कि दोनों मुस्लिम हैं। भीड़ ने धारदार हथियारों से हमला कर फायरिंग भी की।