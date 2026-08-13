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    मुजफ्फरनगर दंगा: MP हरेंद्र मलिक, पूर्व मंत्री डाॅ. बालियान, राज्यमंत्री कपिलदेव व सुरेश राणा समेत 22 से मुकदमा वापस

    By Dilshad Ali Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 06:03 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 22 नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने का आदेश दिया है। इनमें सपा सांसद हरेंद्र मलिक, पूर् ...और पढ़ें

    सपा सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल व पूर्व मंत्री सुरेश राणा। फाइल फोटो

    सपा सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल व पूर्व मंत्री सुरेश राणा। फाइल फोटो

    HighLights

    1. एसआइटी ने जांच के बाद दो आराेप पत्र किए थे दाखिल।

    2. शासन ने दिए थे मुकदमा वापसी के आदेश।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। जानसठ के कवाल गांव में 27 अगस्त 2013 को ममेरे भाइयों गौरव व सचिन की हत्या के बाद नंगला मंदौड़ के मैदान पर शोकसभा व पंचायत आयोजित की गई थी। इसमें भाजपा नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे थे। पुलिस की ओर से पंचायत के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने, मार्ग अवरुद्ध करने तथा आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम (7-सीएलए) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

    इस मामले में जनप्रतिनिधियों को आरोपित बनाते हुए 22 नामजद एवं अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। जनप्रतिनिधियों पर दर्ज मुकदमे को शासन ने वापस लेने के आदेश दिए थे। अब एमपी-एमएलए न्यायालय के पीठासीन अधिकारी देवेंद्र सिंह फौजदार ने मुकदमा वापसी के आदेश जारी किए हैं। इनमें राज्यमंत्री कपिलदेव, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, सपा सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह व पूर्व मंत्री सुरेश राणा का नाम शामिल है। 

    जनपद में 27 अगस्त 2013 को सिखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव कवाल में ममेरे भाइयों सचिन और गौरव निवासी मलिकपुरा और कवाल निवासी शाहनवाज की हत्या से सांप्रदायिक दंगा भड़क उठा था। इसके बाद जनपदभर में जगह-जगह हिंसा की आग लग गई थी। 30 अगस्त को खालापार में मुस्लिम समाज ने पंचायत की थी। इसके विरोध में 31 अगस्त को नंगला मंदौड़ के इंटर कालेज के मैदान में शोकसभा व पंचायत आयोजित की गई थी।

    तब पंचायत में भड़काऊ भाषण देने तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने, मार्ग अवरुद्ध करने समेत विभिन्न धाराओं में तत्कालीन सिखेड़ा थानाध्यक्ष चरण सिंह यादव ने पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान, पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा, बुढ़ाना के पूर्व विधायक उमेश मलिक, स्वामी यति नरसिंहानंद, शिवसेना के जिलाध्यक्ष बिट्टू सिखेड़ा, श्यामपाल चेयरमैन, पूर्व ब्लाक प्रमुख वीरेंद्र सिंह समेत 14 लोग आरोपित बनाए थे।

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    वहीं, तत्कालीन एडीएम प्रशासन इंद्रमणि त्रिपाठी की ओर से निषेधाज्ञा (धारा-144) का उल्लंघन करने के मामले में वर्तमान में समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक, राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल, पूर्व सांसद सोहनवीर सिंह, पूर्व विधायक अशोक कंसल, पूर्व विधायक उमेश मलिक, विधान परिषद सदस्य अशोक कटारिया, यति नरसिंहानंद उर्फ दीपक त्यागी समेत 21 आरोपित बनाए गए थे। इनमें 16 के विरुद्ध आरोप-पत्र एसआइटी ने दाखिल किया था।

    दोनों मुकदमों में कुल 22 आरोपित थे। बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्यामबीर सिंह व बिजेंद्र सिंह मलिक ने बताया कि शासन ने जनप्रतिनिधियों का मुकदमा वापस लेने के आदेश दिए थे। एमपी-एमएलए न्यायालय के पीठासीन अधिकारी देवेंद्र सिंह फौजदार के न्यायालय ने सभी आरोपितों से केस वापसी के आदेश जारी किए हैं। सांप्रदायिक दंगे का यह प्रमुख मुकदमा था। पूर्व ब्लाक प्रमुख वीरेंद्र कुमार की मृत्यु हो चुकी है।

    एसआइटी ने दाखिल किए थे आरोप-पत्र

    सांप्रदायिक दंगों की जांच के लिए तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार में गठित विशेष जांच दल (एसआइटी) ने आरोप पत्र दाखिल किया था। इसमें पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान, पूर्व गन्ना मंत्री सुरेशा राणा, बिजनौर के पूर्व सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह, बुढ़ाना के पूर्व विधायक उमेश मलिक, मोघपुर के कल्लू, योगेश, नंगला कबीर निवासी सचिन, अंतवाड़ा गांव निवासी रविंद्र, तेजपुरा के मिंटू के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया था, जबकि दूसरे आरोप-पत्र में श्यामपाल चेयरमैन, साध्वी प्राची, शिव सेना के जिलाध्यक्ष बिट्टू सिखेड़ा को आरोपित बनाया था।

    यह बोले नेता

    समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि उनके खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का राजनीतिक मुकदमा दर्ज किया गया था, जो वापस हो गया। उन पर कोई भड़काऊ भाषण देने संबंधित मुकदमा नहीं था। तत्कालीन एडीएम प्रशासन ने दायर किए गए परिवाद में उनका भी नाम लिखवा दिया था।

    पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान ने कहा कि सांप्रदायिक दंगों के अधिकांश मुकदमे सरकार ने 2018-19 में वापस ले लिए थे, लेकिन कोर्ट ने इनमें से कुछ मुकदमों को अब स्वीकार किया है। सरकार द्वारा वापस लिए गए अन्य मुकदमों को भी कोर्ट खत्म करे, तभी फर्जी मुकदमाें का दंश झेल रहे लोगों को राहत मिलेगी।

    राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में आमजन और भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए थे। उनके खिलाफ परिवाद दायर था, जो खत्म हो गया। दंगे के दौरान दर्ज कराए सभी फर्जी मुकदमों को वापस कराने का वह प्रयास करेंगे।