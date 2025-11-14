Language
    दारोगा से मावे के पैसे क्या मांग लिए...बुरा मान गए, कहा-होली आने दो, तब देखता हूं

    By Vashu Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 07:22 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर में एक दारोगा और मावा व्यापारी के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो में दारोगा मावे के पैसे मांगने पर व्यापारी को धमकी दे रहा है। व्यापारी ने आरोप लगाया है कि दारोगा ने पहले भी मुफ्त में मावा लिया था। पूर्व प्रधान ने दारोगा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और जांच की मांग की है। एसपी देहात ने जांच के आदेश दिए हैं।

    मुजफ्फरनगर में एक दारोगा और मावा व्यापारी के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। मावा कारोबारी ने दारोगा से मावे के रुपये क्या मांग लिए, दारोगा को बुरा लग गया। उन्होंने रुपये देने से तो मना नहीं किया, लेकिन तीखे शब्दों में हिदायत जरूर दे दी। कहा कि दीपावली पर तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन होली पर उसे देख लेंगे। दारोगा और मावा कारोबारी की बातचीत का आडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। कारोबारी के गांव के पूर्व प्रधान ने उक्त दारोगा को भ्रष्ट बताया और कार्रवाई की मांग की।

    शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया पर एक आडियो प्रसारित हुआ, जिसमें गांव बरवाला निवासी मावा कारोबारी लियाकत से हरसौली चौकी पर तैनात दारोगा प्रवीण कुमार शर्मा बात कर रहे हैं। इससे पहले चौकी पर तैनात सिपाही विक्रम भी लियाकत से बात करते हैं और कहते हैं कि उसके मावे के कितने रुपये हैं। इस पर लियाकत कहता है कि 25 किलो मावा गया था, जिसके 7500 रुपये बनते हैं। सिपाही विक्रम कहता है कि पाउडर वाला मावा बेचने की एवज में तो तुमने मावा निश्शुल्क भिजवाया था।

    लियाकत कहता है कि इससे पहले भी शादी के लिए दारोगा ने मावा मंगाया था, उसके पैसे तो आ गए। अब उसने बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मावा भिजवाया है। उसके पैसे रुके हुए हैं। इसके बाद खुद दारोगा प्रवीण कुमार कारोबारी लियाकत से फोन पर बात कर कहते हैं कि पैसे तो भेज रहा हूं, लेकिन देख लेना। दीपावली पर तुम्हारे पास कोई नहीं आया, लेकिन होली आने दो, जब देखता हूं। अब तो वह रुपये 7500 रुपये दे रहे हैं। इस आडियो को लेकर गांव बरवाला के पूर्व प्रधान व पूर्व जिला पंचायत सदस्य धीरेंद्र सिंह ने बताया कि लियाकत गांव में ही मावा बनाकर दुकानों पर सप्लाई करने का कार्य करता है। दारोगा ने क्षेत्र में अति कर रखी है। लगातार शिकायतें मिलती है। इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

    उधर, एसपी देहात आदित्य बंसल का कहना है कि आडियो के संबंध में जानकारी मिली है, इसकी जांच कराई जाएगी। आरोपों की पुष्टि होने पर कार्रवाई भी होगी।
    मावा कारोबारी लियाकत का कहना है कि दारोगा ने देख लेने की धमकी दी थी, लेकिन अब उन्होंने पैसे दे दिए हैं। मावे के 7500 रुपये बकाया थे, उनका पूरा भुगतान हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। उधर, दारोगा प्रवीण कुमार शर्मा का कहना है कि मावा खरीदने का पूरा भुगतान कर दिया है, धमकी देने का आरोप निराधार हैं। लियाकत से मेरा कोई विवाद नहीं है।