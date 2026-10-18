पुलिस को मारने-पीटने या दुर्व्यवहार का अधिकार नहीं! पुलिस के दुर्व्यवहार को न्यायालय ने केस डायरी में दर्ज किया

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। खतौली पुलिस के दारोगा और एक अन्य पुलिस कर्मचारी ने गांजा तस्करी के आरोप में पकड़े गए बदमाश के साथ मारपीट की। आरोपित ने अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर के सामने जब यह बयान दिया तो उन्होंने इस बात का तस्करा केस डायरी में डाल दिया। इसके साथ ही एसएसपी को पत्र लिखकर दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए।

जज ने लिखा कि पुलिस को कार्रवाई का अधिकार है, लेकिन किसी भी व्यक्ति चाहे वह अभियुक्त ही क्यों न हो, को मारने-पीटने या दुर्व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। खतौली थाने के दारोगा रजत सिंह, तेजवीर सिंह और पुलिसकर्मी जितेंद्र सिंह, योगेश कुमार व हेमंत ने शुक्रवार की रात को गश्त के दौरान लगभग साढ़े आठ बजे सद्दीकनगर स्थित कनस्तर फैक्ट्री वाली गली से दीपक उर्फ शेरू निवासी मुहल्ला देवीदास को पकड़ा था। उसके पास से 2.40 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था।