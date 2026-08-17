'अब क्राइम नहीं करूंगा'; मुजफ्फरनगर पुलिस के सामने गिड़गिड़ाया मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाश, कान पकड़कर मांगी माफी
मुजफ्फरनगर में नई मंडी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मोबाइल और नकदी लूटने वाले एक गैंगस्टर समेत तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया।
HighLights
नई मंडी पुलिस ने मुठभेड़ में तीन बदमाश दबोचे।
गैंगस्टर अमर के पैर में लगी गोली, तौबा की।
चोरी के मोबाइल, तमंचे और बाइक बरामद किए गए।
जागरण संवददाता, मुजफ्फरनगर। नई मंडी पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल समेत नगदी लूटने वाले गैंग्सटर समेत तीन बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। गैंग्सटर बदमाश ने पैर में गोली लगने के बाद पुलिस के सामने हाथ जोड़ने के साथ कान पकड़कर अपराध से तौबा की। उसके दो साथियों को कांबिंग में पकड़ा गया है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से तमंचा और बाइक बरामद हुई है।
सीओ नई मंडी सुनील कुामर ने बताया कि गांव सहावली से एटूजेड की तरफ रास्ते पर बाइक सवार तीन युवकों को आता देखकर रुकने का इशारा किया। जिस पर बाइक सवार बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग करने के बाद खेतों की तरफ भाग गए।
बदमाश पर 8 मुकदमे हैं दर्ज
पुलिस ने बदमाशों का पीछा करने के साथ जवाबी कार्रवाई की। जिसमें गैंग्सटर बदमाश अमर पुत्र महेन्द्र निवासी अमित विहार कूकड़ा को पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसके साथी विशेष पुत्र मनोज निवासी अमित विहार, नीशू पुत्र मेहन्ती सिंह निवासी कमलनगर कूकड़ा को कांबिंग के बाद गिरफ्तार किया।
तीनों शातिरों के कब्जे से दो तमंचे, चाकू, चोरी किए गए दो मोबाइल तथा वारदात में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद हुई। तीनों बदमाश राह चलते व्यक्तियों के मोबाईल फोन व रुपये लूटकर भागते थे। घायल बदमाश अमर पर गैंग्सटर समेत आठ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
बदमाश ने पुलिस जीप में बैठने के बाद अपने अपराध पर हाथ जोड़ने के अलावा कान पकड़कर तौबा की। घायल बदमाश का उपचार कराने के बाद पुलिस ने बदमाशों को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेजा गया।
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