    बड़ी बहन को बचाने दौड़ी छोटी को भी लग करंट, दोनों की मौत, मुजफ्फरनगर में इलेक्ट्रिक रॉड से बाल्टी में पानी गर्म करते हुआ हादसा

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 12:15 PM (IST)

    Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में पानी गर्म करते समय इलेक्ट्रिक रॉड से करंट लगने से दो सगी बहनों की मौत हो गई। इस दुखद घटना से परिवार में मातम छा गया ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, मुजफ्फरनगर। नगर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला रामपुरी में करंट लगने से दो सगी बहनों की मौत हो गई। दोनों किशोरियों की मौत से स्वजन में कोहराम मच गया। कौशल विकास राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने मौके पर पहुंचकर शोक संतृप्त स्वजन का ढांढस बंधाया।

    नगर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला रामपुरी निवासी विनोद की बड़ी बेटी निधि बुधवार प्रातः पानी गर्म करने वाली इलेक्ट्रिक राड से बाल्टी में पानी गर्म कर रही थी। बाल्टी में भरे पानी को वह लगाकर जांचने लगी, तभी उसे करंट लग गया, जिसे बचाने के लिए दौड़ी छोटी बहन लक्ष्मी भी करंट की चपेट में आ गई। दोनों की करंट की चपेट में आकर मौत हो गई। घटना के बाद राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मौक पर पहुंचकर शोक संतृप्त स्वजन से मिलकर ढांढस बंधाया। स्वजन ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने से इन्कार कर दिया।

    कार की टक्कर लगने से एक की मौत, दूसरा घायल

    संवाद सहयोगी, जागरण, खतौली, (मुजफ्फरनगर) मेन रोड पर भैंसी गांव के निकट मंगलवार की शाम अज्ञात कार चालक ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गई। जिला अमरोहा धनौरा क्षेत्र के गांव शेरपुर निवासी 30 वर्षीय कवेंद्र पुत्र रतिराम दिल्ली-देहरादून हाईवे स्थित ढ़ाबे पर कार्य करता था।

    मंगलवार की शाम बाइक से गांव कूड़ा नौगांव सादा के जितेंद्र पुत्र बबली सिंह के साथ खतौली जा रहा था। जैसे ही वे मेन रोड पर भैंसी गांव स्थित पेट्रोल पंप के समीप पहुंचे, तभी अज्ञात कार चालक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी , जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने कवेंद्र को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल जितेंद्र को रेफर कर दिया।