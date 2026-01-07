Language
    बेटी के Birthday पर भाजपा नेता की अनोखी पहल, मुफ्त हेलमेट बांटकर दिया सड़क सुरक्षा का संदेश

    By Rohitash Verma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 06:04 PM (IST)

    Muzaffarnagar News : मुजफ्फरनगर के मोरना कस्बे में भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री अमित राठी ने अपनी बेटी वेदिका के 11वें जन्मदिन पर एक अनूठी प ...और पढ़ें

    मोरना में बेटी के जन्मदिन पर बाइक सवारों को हेलमेट वितरित करते भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री अमित राठी। जागरण


    संवाद सूत्र, जागरण, मोरना (मुजफ्फरनगर)। मोरना कस्बे के चौधरी चरण सिंह चौक पर अनुकरणीय और संदेशपरक पहल देखने को मिली। भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री अमित राठी ने अपनी बेटी वेदिका राठी के 11वें जन्मदिन को यादगार बनाते हुए सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 251 दोपहिया वाहन चालकों को निश्शुल्क हेलमेट वितरित किए। यह आयोजन न केवल जन्मदिन की खुशी का प्रतीक बना, बल्कि सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा का सशक्त संदेश भी दे गया।

    कार्यक्रम में सीओ भोपा देवव्रत वाजपेई ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए वाहन चालकों को नियमों के प्रति सजग होना जरूरी है। दोपहिया वाहन सवार हेलमेट का प्रयोग करें और कार चालक सीट बेल्ट अवश्य लगाएं, तभी बहुमूल्य जीवन की रक्षा संभव है। भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री अमित राठी ने कहा कि जीवन अनमोल है, इसे बचाना हमारा कर्तव्य है।

    बेटी के जन्मदिन पर यह छोटा सा प्रयास सड़क सुरक्षा का संदेश समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। ताकि लोग सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें और यातायात नियमों का पालन करें। शांति कुंज से जुडे डा. ओमपाल सिंह ने कहा कि यह पहल न केवल एक पिता के प्रेम को दर्शाती है, बल्कि सड़क सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर समाज को जागरूक करने का सशक्त संदेश भी देती है।

    ग्राम सुधार सेवा समिति के अध्यक्ष मा. ऋषिपाल सिंह ने वेदिका राठी की दीर्घायु की कामना करते हुए इस नेक कार्य की सराहना की। भाजपा मंडल अध्यक्ष अरुण पाल, प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिंह, ललित तोमर, अश्विनी सहरावत, राजीव चेयरमैन मौजूद रहे।