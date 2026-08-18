बड़े भाई की हत्या में छोटे को उम्रकैद, कोर्ट ने कहा- सतयुग में भाइयों ने कर्तव्य निभाया और यहां रिश्ते को किया तार-तार 

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। शाहपुर के मुहल्ला सैनियान के तेजवीर सिंह हत्याकांड में न्यायालय ने दोषी छोटे भाई सुखपाल को आजीवन कारावास समेत एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

न्यायालय ने टिप्पणी में कहा कि सतयुग में भाइयों ने कर्तव्य निभाया था। छोटे भाई लक्ष्मण भगवान श्रीराम के साथ 14 साल के वनवास में साथ गए थे, जबकि एक भाई भरत ने श्रीराम की खड़ाऊ रखकर राजपाठ चलाया था। अब यहां रिश्तों को तार-तार किया गया है। ऐसे में दोषी के प्रति अनुचित सहानुभूति न्याय व्यवस्था को और भी नुकसान पहुंचायेगी, जिससे कानून का प्रभावशीलता में जनता का विश्वास कमजोर होगा और समाज ऐसे गंभीर खतरों को लम्बे समय तक सही नहीं कर पाएगा।

एडीजीसी कुलदीप कुमार ने बताया कि सोनू सैनी ने 22 अप्रैल 2023 को शाहपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि आरोपित सुखपाल गन्ने के खेत से जबरन ट्रैक्टर ट्राली निकाल रहा था, जिसका तेजवीर ने विरोध किया। विरोध करने पर आरोपित ने अपने साथी के साथ मिलकर तेजवीर के साथ मारपीट करते हुए उस पर ट्रैक्टर ट्राली चढ़ा दी। गंभीर रूप से घायल तेजवीर की उपचार के दौरान मोत हो गई थी।

एडीजीसी कुलदीप कुमार ने बताया कि आरोपित सुखपाल तेजवीर सैनी का छोटा सगा भाई है। कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए आरोपित को हत्या का दोषी ठहराया था। मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने दोषी छोटे भाई सुखपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

न्यायायल ने कहा कि सुखपाल के द्वारा अपने सगे बड़े भाई तेजवीर उर्फ तेजू की हत्या की है, जो कि कानूनन अपराध होने के साथ-साथ पाप की श्रेणी में आता है। भारतीय समाज में सतयुग में भगवान श्रीराम भी हुए हैं, जिन्होंने अपने पिता राजा दशरथ का वचन निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास सहर्ष स्वीकार किया, हालांकि जब कैकयी ने राजा दशरथ से वरदान मांगे थे, तब उनके भाई भरत और शत्रुघन अपने ननिहाल गए हुए थे।

भगवान श्रीराम ने अपने इन दोनों भाईयों के अयोध्या लौटने की भी प्रतीक्षा नहीं की और लक्ष्मण और सीता के साथ वन चले गए। भगवान श्रीराम के साथ उनके भाई लक्ष्मण ने भी वनवास काटा, जबकि भगवान श्रीराम के भाई लक्ष्मण को 14 वर्ष वनवास में जाने को नहीं कहा गया था। बाद में जब भरत आये, तो यह सब सुनकर-देखकर दंग रह गये।