मुजफ्फरनगर: ठेकेदार की छुरी से गर्दन रेतकर की थी हत्या, कोर्ट ने दोषी शाहनवाज को सुनाई मौत की सजा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। पांच लाख रुपये की फिरौती के लिए लकड़ी ठेकेदार सालिम की अपहरण के बाद हत्या के दोषी आजीवन सजायाफ्ता कैदी को अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

उस पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह निर्णय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट-तृतीय के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर के न्यायालय ने सुनाया।

सालिम के पुत्र हारुन को 47 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया था, जिसे बदमाशों ने रुपये का इंतजाम करने के लिए छोड़ा था, मगर उसके पिता को बंधक बनाकर बाद में छुरी से गर्दन रेतकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में नामजद किए कुख्यात शौकीन व उसका साथी अहसान मुठभेड़ में मारे गए थे।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार ने बताया कि नौ दिसंबर 1999 को छपार के तेजलहेड़ा निवासी मोहम्मद आबाद ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें कहा था कि वह और उसके चचेरे भाई हारुन व मुकर्रम ट्रैक्टर-ट्राली में पापुलर की लकड़ी लादकर हरियाणा के यमुनानगर में बेचने जा रहे थे।

रात आठ बजे गांव के पास रजवाहे पर तीन बदमाशों ने ट्रैक्टर-ट्राली रुकवाकर हारुन व मुकर्रम का तमंचों के बल पर अपहरण कर लिया था। आबाद ने गांव में अपहरण की सूचना दी थी। दो दिन बाद मुकर्रम वापस आ गया था, लेकिन 45 दिन तक हारुन बदमाशों के कब्जे में रहा। बदमाशों ने हारुन के पिता सालिम को चिट्ठी भेजकर पांच लाख की फिरौती मांगी थी।

19 जनवरी 2000 को सालिम गांव के ही इलियास व मुस्ताक के साथ ट्रैक्टर लेकर हरिद्वार के गांव लाट के जंगल में गए थे। वहां बदमाशों ने हारुन को रुपयों का इंतजाम करने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन सालिम और इलियास को बंधक बना लिया था। 25 जनवरी 2000 को लक्सर के जंगल में छुरी से गर्दन रेतकर सालिम की हत्या कर शव फेंक दिया था, जबकि इलियास को 21 दिन बाद 50 हजार रुपये की फिरौती वसूलने के बाद छोड़ दिया था। हालांकि पुलिस जांच में उसे शामिल नहीं किया गया।

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हत्याकांड में शाहनवाज व उसका बड़ा भाई कुख्यात शौकीन निवासी गांव धना और भोकरहेड़ी निवासी अहसान का नाम सामने आया था। वर्ष 2004 में शौकीन व अहसान पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। कोर्ट में शाहनवाज के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया था। न्यायालय ने पांच अगस्त को अपहरण एवं हत्या के मामले में उसे दोषी ठहराया था, जिसे बुधवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई।

एडीजीसी ने बताया कि शाहनवाज वर्ष 2009 से हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। न्यायालय ने शाहनवाज का पूर्ण आपराधिक इतिहास नहीं देने पर जेल अधीक्षक अभिषेक चौधरी और थानाध्यक्ष छपार मोहित कुमार के विरुद्ध डीएम व डीजीपी को पत्र भेजा है।

पुस्तक तारीख पे जस्टिस.. न्यायालय ने सजा सुनाने के दौरान कहा कि 26 साल तक सुनवाई चलना न्याय की धीमी गति को दिखाता है। आम आदमी का सीधा संबंध जिले की न्यायपालिका से होता है। जिला न्यायालयों में क्या-क्या सुधार होने चाहिए, इस संबंध में पुस्तक तरीख पे जस्टिस लिखी गई है जो भारतीय जिला न्यायालयों की न्याय व्यवस्था की वास्तविकताओं, चुनौतियों और सुधार की आवश्यकता पर केंद्रित है।

धन का मूल्य कभी भी मानव जीवन से अधिक नहीं हो सकता न्यायालय ने कहा कि जब लोभ मनुष्य की अंतरात्मा पर अधिकार कर लेता है, तब संवेदना मौन हो जाती हैं और मानवता दम तोड़ देती है। फिरौती की लालसा में एक निर्दोष जीवन का अंत कर देना केवल एक हत्या नहीं, बल्कि सभ्य समाज के नैतिक मूल्यों पर निर्मम प्रहार है। विधि के अनुरूप दंड ही न्याय की वास्तविक अभिव्यक्ति है, जो मृत्युदंड ही है।