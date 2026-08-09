मीना से शादी करना चाहता था हाशिम, नसीम करता था विरोध... बात बिगड़ी और फिर यूं मिली मौत

संवाद सूत्र, बुढ़ाना (मुजफ्फरनगर)। मेरठ में अपने स्वजन को छोड़ नसीम पत्नी और बच्चों की खुशी की खातिर बुढ़ाना में रहने लगा था। उसकी पत्नी मायके के बजाय ननिहाल में रहने की जिद करती थी। इस जिद के आगे नसीम विवश था। लगभग ढाई साल पहले दंपती आरोपित हाशिम के मकान के निकट किराए पर रहता था। यहां पर मीना और हाशिम के बीच नजदीकियां बढ़ने पर प्रेम संबंध बन गए। इसका पता लगने पर नसीम वहां से मकान खाली कर लगभग 500 मीटर दूर रहने लगा। इसके बाद भी मीना और हाशिम के बीच बातचीत बंद नहीं हुई।

शनिवार को आरोपित गली में आया तो नसीम उसके पीछे दौड़ पड़ा। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित फुटेज में साफ दिख रहा है कि पहले दोनों में झड़प हुई, उसके बाद आरोपित ने पहला वार नसीम के सिर पर किया। इससे वह नाली में गिर गया। तब आरोपित ने बुगदे (मांस काटने का औजार) से ताबड़तोड़ वार किए। आरोपित मीना से शादी करना चाहता था, लेकिन नसीम इसका विरोध करता था।

मेरठ के लक्खीपुरा निवासी 28 वर्षीय नसीम उर्फ तालिब पुत्र तौसीफ ने अपने स्वजन को छोड़कर पत्नी मीना की खुशी की खातिर बुढ़ाना में ठिकाना बनाया था। मीना अपने मायके में रहना नहीं चाहती थी। वह ननिहाल में रहना पसंद करती थी। लगभग ढाई साल पहले नसीम व मीना आरोपित हाशिम के घर के निकट ही किराए पर रहते थे। यहां पर डी-फार्मा के छात्र हाशिम उर्फ आसिम का घर आना-जाना आरंभ हो गया।

शुरुआत में नसीम ने नई जान-पहचान होने पर सहन किया, लेकिन आरोपित और मीना के बीच प्रेम संबंध बन गए। इसका पता लगने पर नसीम ने मकान खाली कर दूसरे स्थान पर ले लिया था। बताया कि यहां भी आरोपित का आना-जाना नहीं थमा। नसीम के सूरत जाने के बाद आरोपित मीना से मिलता था। दोनों में प्रेम संबंध होने के कारण आरोपित हाशिम मीना से निकाह करना चाहता था। इस कारण नसीम पत्नी और बच्चों को अपने साथ सूरत ले जाने की जिद पर अड़ा था।

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शनिवार सुबह आरोपित गली में घूम रहा था। इसका नसीम ने विरोध किया और उसके पीछे दौड़ पड़ा। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित सीसीटीवी फुटेज में साफ है कि आरोपित अपने हाथ में बुगदा लेकर भाग रहा है और उसके पीछे नसीम दौड़ा आ रहा है। इसी बीच दोनों में पहले झड़प हुई, उसके बाद आरोपित ने बुगदा नसीम के सिर पर मार दिया। इससे वह नाली में गिर गया। जमीन पर गिरे नसीम पर आरोपित ने ताबड़तोड़ प्रहार किए।

आरोपित शुक्रवार शाम से ही थैले में बुगदा लेकर घूम रहा था। इंस्पेक्टर बुढ़ाना सुभाष अत्री ने बताया कि आरोपित हाशिम और मीना के बीच प्रेम संबंध थे। आरोपित युवक मीना से शादी करना चाहता था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। आरोपित के मोबाइल की सीडीआर भी निकलवाई जा रही है।