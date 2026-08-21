मुजफ्फरनगर: मौलाना पर धार्मिक भावना आहत करने का आरोप, देवी-देवता पर की थी टिप्पणी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। इटावा के मौलाना ने बिहार के कटिहार जिले में इस्लामिक सभा में देवी-देवता के विरुद्ध अशोभनीय टिप्पणी की। आरोप है कि मौलाना ने भगवान शिव और ब्रह्मा के विरुद्ध टिप्पणी कर बहुसंख्यक समाज की भावना को आहत किया है।

अधिवक्ता का आरोप है कि आरोपित मौलाना के विरुद्ध एसएसपी को शिकायत देकर रासुका लगाने की मांग की है। अधिवक्ता का दावा है कि मौलाना जरजीस के विरुद्ध वाराणसी में न्यायालय ने युवती से दुष्कर्म के मामले में 10 साल का कठोर कारावास व जुुर्माना की सजा सुनाई थी।

खालापार के वहलना निवासी जिला बार संघ अधिवक्ता एवं पूर्व प्रधान गुलाब सिंह एडवोकेट ने एसएसपी को दी शिकायत में बताया कि इसी वर्ष 25 जुलाई को इस्लामिक वक्ता जर्जिस अंसारी उर्फ मुल्ला जरजीस निवासी मूल रूप से इटावा तथा हाल निवासी नामालूम ने बिहार के कटिहार जिले में इस्लामिक सभा में भगवान शिव व ब्रह्मा के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया।