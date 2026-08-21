मुजफ्फरनगर: मौलाना पर धार्मिक भावना आहत करने का आरोप, देवी-देवता पर की थी टिप्पणी
मुजफ्फरनगर के एक अधिवक्ता ने मौलाना जरजीस अंसारी पर बिहार के कटिहार में देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। एसएसपी को शिकायत देकर मौलाना पर रासुका लगाने की मांग की गई है, जिस पर जांच के आदेश दिए गए हैं।
HighLights
मौलाना जरजीस पर देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप।
मुजफ्फरनगर अधिवक्ता ने मौलाना पर रासुका लगाने की मांग की।
एसएसपी ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में जांच के निर्देश दिए।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। इटावा के मौलाना ने बिहार के कटिहार जिले में इस्लामिक सभा में देवी-देवता के विरुद्ध अशोभनीय टिप्पणी की। आरोप है कि मौलाना ने भगवान शिव और ब्रह्मा के विरुद्ध टिप्पणी कर बहुसंख्यक समाज की भावना को आहत किया है।
अधिवक्ता का आरोप है कि आरोपित मौलाना के विरुद्ध एसएसपी को शिकायत देकर रासुका लगाने की मांग की है। अधिवक्ता का दावा है कि मौलाना जरजीस के विरुद्ध वाराणसी में न्यायालय ने युवती से दुष्कर्म के मामले में 10 साल का कठोर कारावास व जुुर्माना की सजा सुनाई थी।
खालापार के वहलना निवासी जिला बार संघ अधिवक्ता एवं पूर्व प्रधान गुलाब सिंह एडवोकेट ने एसएसपी को दी शिकायत में बताया कि इसी वर्ष 25 जुलाई को इस्लामिक वक्ता जर्जिस अंसारी उर्फ मुल्ला जरजीस निवासी मूल रूप से इटावा तथा हाल निवासी नामालूम ने बिहार के कटिहार जिले में इस्लामिक सभा में भगवान शिव व ब्रह्मा के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया।
आरोप है कि जानबूझकर मौलाना ने समाज में घृणा फैलाने के इरादे से अश्लील भाषा में टिप्पणी कर हिंदू समाज की भावना को आहत किया। आरोपित के कृत्य से उन्हें मानसिक आघात पहुंचा है।
मौलाना के वीडियो समाज को तोड़ने व धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे हैं। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने शिकायत के आधार पर सीओ सिटी सिद्धार्थ के. मिश्रा एवं खालापार पुलिस को मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं।