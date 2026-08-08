मुजफ्फरनगर में ससुराल आए युवक की धारदार हथियार से वार कर हत्या, इलाके में सनसनी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। ससुराल में आए युवक पर पड़ोसी युवक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपित ने लगातार कई वार किए, जिसमें युवक का सिर फट गया और चेहरे पर भी गंभीर चोट आई।

स्वजन घायल को सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान घायल युवक तालिब निवासी लक्खीपुरा मेरठ की मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।