मुजफ्फरनगर में ससुराल आए युवक की धारदार हथियार से वार कर हत्या, इलाके में सनसनी
मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में ससुराल आए युवक तालिब की पड़ोसी हासिम ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। ...और पढ़ें
HighLights
मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में युवक की हत्या।
धारदार हथियार से हमला, सिर और चेहरे पर चोटें।
आरोपी मृतक की पत्नी का प्रेमी बताया जा रहा।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। ससुराल में आए युवक पर पड़ोसी युवक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपित ने लगातार कई वार किए, जिसमें युवक का सिर फट गया और चेहरे पर भी गंभीर चोट आई।
स्वजन घायल को सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान घायल युवक तालिब निवासी लक्खीपुरा मेरठ की मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
घटना बुढ़ाना कस्बे के नई बस्ती में शनिवार सुबह करीब सात बजे हुई। मृतक के भाई की ओर से आरोपित हासिम के विरुद्ध तहरीर दी गई है।
बताया जा रहा है कि आरोपित मृतक की पत्नी का प्रेमी था। कुछ दिनों से तालिब अपनी ससुराल में ही आया हुआ था। आरोप है कि वह प्रेमी के साथ टोका टाकी करता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।