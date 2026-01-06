लग्जरी कारों में हूटर बजाकर युवकों ने किया हुड़दंग...खिड़कियों से बाहर निकलकर किया डांस, पुलिस ने सिखाया सबक

संवाद सहयोगी, जागरण मुजफ्फरनगर। शहर के भोपा रोड पर हूटर बजाकर लग्जरी कारों में सवार युवकों ने जमकर हुड़दंग किया। चलती कार में खिड़की से बाहर निकलकर युवकों ने डांस किया। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर हूटर बजाने वाली दो गाड़ियों को सीज किया, जबकि नौ गाड़ियों के चालान काटे गए। कार में सवार सभी युवक एसडी मैनेजमेंट कॉलेज के छात्र बताए जा रहे हैं। जिनके अभिभावकों को बुलाकर हिदायत दी गई।

नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के भोपा रोड पर हूटर बजाकर लग्जरी कारों में सवार युवकों के हुड़दंग का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक के बाद एक कुल 11 लग्जरी कारें सड़क से गुजर रही हैं, जिनमें सवार युवक खिड़कियों से बाहर निकलकर शोर-शराबा और डांस करते हुए हूटर बजा रहे हैं।

इससे न सिर्फ यातायात व्यवस्था बाधित हुई, बल्कि आम लोगों में भी असुरक्षा का अहसास हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद नई मंडी कोतवाली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और वीडियो में दिख रही कारों की पहचान की गई।

इंस्पेक्टर बृजेश कुमार शर्मा का कहना है कि कार में सवार सभी युवक एसडी मैनेजमेंट कॉलेज के छात्र हैं। इसका प्लासा होटल में कोई कार्यक्रम था। वहां से वापस लौटते समय उन्होंने हवाबाजी करने के लिए हूटर बजाकर हुड़दंग किया और वीडियो (रील) भी बनाई।

इनमें से दो गाड़ी फार्च्यूनर और ऑडी की डिस्कवरी कार को सीज किया गया। जबकि यातायात नियमों के उल्लंघन के आरोप में नौ वाहनों के चालान काटे गए। कार में सवार सभी छात्रों के अभिभावकों को बुलाकर उन्हें हिदायत दी गई। उन्होंने कहा कि भोपा रोड जैसे व्यस्त मार्ग पर इस तरह की लापरवाही से हादसा भी हो सकता था।