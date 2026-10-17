6 साल की मासूम से दुष्कर्म मामले में 107 दिन में फैसला, दोषी पप्पू को आजीवन कारावास, जुर्माना भी लगाया

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। छह वर्ष की बालिका से दुष्कर्म व अश्लील हरकत के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, विशेष पाक्सो एक्ट न्यायालय के पीठासीन अधिकारी मनोज कुमार सिद्धू ने दोषी को 107 दिनों की सुनवाई में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद मुकदमे में पहली सुनवाई दो जुलाई को हुई थी।

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप बालियान ने बताया कि इसी वर्ष 19 अप्रैल को छपार क्षेत्र के एक गांव में छह वर्ष की बालिका मुहल्ले में स्थित किराना की दुकान पर सामान खरीदने गई थी। यहां पर दोषी पप्पू ने उसे बहला लिया और साथ ले गया। दोषी युवक बालिका को खेत ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया।