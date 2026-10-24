35 दोषियों को सुनाई फांसी की सजा, जज रवि कुमार दिवाकर बने परिवार न्यायालय के अपर प्रधान न्यायाधीश

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट एवं एनडीपीएस कोर्ट के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर को परिवार न्यायालय का अपर प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मंजीत सिंह श्योरण ने शुक्रवार को आदेश जारी किए हैं। दिवाकर जनपद में 29 नवंबर, 2025 से तैनात हैं।

वह यहां हत्या के 10 मामलों में 23 दोषियों को फांसी की सजा सुना चुके हैं। वह अपने कुल कार्यकाल में अब तक 35 दोषियों को फांसी की सजा सुना चुके हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट-तीन में रवि कुमार दिवाकर का कार्यकाल लगभग 11 माह का रहा। उन्होंने 10 से 15 वर्ष पुरानी पत्रावलियों पर सुनवाई करते हुए निर्णय सुनाए। जनपद में तैनाती से पहले वह ज्ञानवापी परिसर मामले में भी आदेश सुना चुके हैं।