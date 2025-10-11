मुजफ्फरनगर में गोकशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से तीन घायल, पांच गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने देर रात पांच शातिर व वांछित गौकशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुठभेड़ में तीन बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। उनके कब्जे से दो तमंचे, एक मस्कट, दो चाकू, गौकशी के उपकरण और दो मोटरसाइकिल बरामद की गईं।

एएसपी/सीओ सिटी सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया कि नौ अक्टूबर को ग्राम खंजापुर के जंगल में गौकशी की घटना हुई थी, जिसमें तीन क्विंटल गौमांस और एक फर्जी नंबर प्लेट लगी क्रेटा कार बरामद हुई थी। इसी मामले में फरार आरोपितों की तलाश में पुलिस टीम जुटी थी।

शुक्रवार देर रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वही आरोपी बाननगर अंडरपास के पास गौकशी की तैयारी कर रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में तीन बदमाश सोनू उर्फ फरीद निवासी सीकरी थाना भोपा, फुन्ना उर्फ नजर निवासी सीकरी और मुजफ्फर उर्फ काला निवासी दधेड़ू थाना चरथावल घायल हो गए।