    मुजफ्फरनगर में गोकशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से तीन घायल, पांच गिरफ्तार

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 09:35 AM (IST)

    मुजफ्फरनगर में कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पांच गौकशों को गिरफ्तार किया, जिनमें से तीन गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने उनके कब्जे से हथियार और गौकशी के उपकरण बरामद किए। ये गौकश खंजापुर में हुई गौकशी की घटना में भी शामिल थे, जिसकी पुलिस को तलाश थी। पुलिस अब इनके नेटवर्क की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने देर रात पांच शातिर व वांछित गौकशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुठभेड़ में तीन बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। उनके कब्जे से दो तमंचे, एक मस्कट, दो चाकू, गौकशी के उपकरण और दो मोटरसाइकिल बरामद की गईं।

    एएसपी/सीओ सिटी सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया कि नौ अक्टूबर को ग्राम खंजापुर के जंगल में गौकशी की घटना हुई थी, जिसमें तीन क्विंटल गौमांस और एक फर्जी नंबर प्लेट लगी क्रेटा कार बरामद हुई थी। इसी मामले में फरार आरोपितों की तलाश में पुलिस टीम जुटी थी।

    शुक्रवार देर रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वही आरोपी बाननगर अंडरपास के पास गौकशी की तैयारी कर रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में तीन बदमाश सोनू उर्फ फरीद निवासी सीकरी थाना भोपा, फुन्ना उर्फ नजर निवासी सीकरी और मुजफ्फर उर्फ काला निवासी दधेड़ू थाना चरथावल घायल हो गए।

    जबकि दो बदमाश फैसल निवासी मिमलाना नगर कोतवाली और तनवीर निवासी दधेड़ू थाना चरथावल को घेराबंदी कर दबोचा गया। पूछताछ में आरोपितों ने खांजापुर में पूर्व गौकशी की वारदात स्वीकार की है।

    पुलिस इस गैंग के आपराधिक नेटवर्क और सहयोगियों की जानकारी जुटा रही है। सभी घायल आरोपियों का उपचार अस्पताल में कराया जा रहा है। मुठभेड़ के दौरान नगर कोतवाल उमेश रोरिया, उपनिरीक्षक अनिल तोमर, शशिकपूर, नरेश सिंह, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, सिपाही रहीस आजम, अरविन्द और गौरव मौजूद रहे।