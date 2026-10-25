ब्रांडेड बोतलों में सस्ती शराब भरकर बेचते थे, चेकिंग के दौरान पकड़े गए... सात आरोपित पुलिस की गिरफ्त में

संवाद सहयोगी, जागरण. मुजफ्फरनगर। एसओजी व नगर कोतवाली पुलिस ने ब्रांडेड अंग्रेजी शराब की खाली बोतलों में सस्ती शराब भरकर महंगे दामों पर बेचने वाले गिरोह को पकड़ा है। सात आरोपितों को गिरफ्तार कर शराब की 210 बोतलें, 99 खाली बोतलें, नकली रैपर व पैकिंग सामग्री सहित तीन कार और पांच मोबाइल फोन बरामद किए। यह शराब चंडीगढ़ से उत्तराखंड में खपाने के लिए ले जाई जा रही थी।

250 रुपये में तैयार की जानी वाली एक बोतल को तीन हजार रुपये में बेचते थे। आरोपित नकली शराब यूपी, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली राज्य में सप्लाई करते थे।

नगर कोतवाली में रविवार को प्रेसवार्ता में एएसपी सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया कि पुलिस की दोनों टीमों ने रामपुर तिराहे के पास रेलवे लाइन के नीचे चेकिंग के दौरान तीन संदिग्ध कारों में आ रहे सात युवकों को रोका।

लाशी में कारों से ब्रांडेड शराब बरामद हुई। आरोपित युवक शराब की तस्करी करते थे। वे सस्ती शराब को ब्रांडेड शराब की बोतलों में भरकर लाभ कमाते थे। सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे थे। 250 रुपये में तैयार की जा रही एक शराब की बोतल को तीन हजार रुपये तक में बेचते थे। आरोपितों को जेल भेज दिया। वे बोतलों के ढक्कन व रैपर कहां से लाते थे। कार किसकी है। पुलिस इन सवालों का जवाब तलाश रही है।