किशोरी का मतांतरण व दुष्कर्म मामले में वांछित 25 हजारी मुठभेड़ में घायल, अनुसूचित जाति की किशोरी को किया था अगवा

संवाद सहयोगी, जागरण. मुजफ्फरनगर। नई मंडी कोतवाली पुलिस ने हरियाणा निवासी अजरू उर्फ अजरुद्दीन को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। वह पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। जून माह में अनुसूचित जाति की किशोरी का अपहरण कर ले जाने के बाद हरियाणा में दुष्कर्म व मतांतरण कराने के मामले में वह वांछित चल रहा था। उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

सीओ नई मंडी राजू कुमार साव ने बताया कि जून माह में नगर निवासी एक किशोरी को प्रेम प्रसंग में फंसा कर हरियाणा के गुरुग्राम के गांव रामपुरा निवासी अजरू अपहरण कर ले गया था। किशोरी को कुछ दिन बाद ही बरामद कर लिया गया था। किशोरी ने आरोपित पर दुष्कर्म व मतांतरण कराने का आरोप लगाया था। अपहरण मामले में दुष्कर्म, मतांतरण, पोक्सो एक्ट व एससीएसटी एक्ट की धारा बढ़ी थी।