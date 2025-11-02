पुलिस से हो गई बदमाशों की मुठभेड़, 15 हजारी समेत दो गोकश हुए घायल...तमंचा और कारतूस बरामद

संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। नगर कोतवाली और नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में शनिवार देर शाम पुलिस और गोकशों के बीच दो अलग-अलग मुठभेड़ हुईं। बदमाशों द्वारा फायरिंग करने पर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 15 हजार के इनामी समेत दो गोकश गोली लगने से घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से दो तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं।

पहली मुठभेड़ शहर कोतवाली पुलिस की टीम और गोकशों के बीच पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेलवे क्रासिंग के पास हुई। कोतवाली प्रभारी बबलू कुमार वर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली थी कि गोकशी और पुलिस मुठभेड़ में वांछित आरोपित इलाके में किसी वारदात की फिराक में घूम रहा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही से तमंचा बरामद कराने के दौरान आरोपित ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोकश मुन्ना उर्फ मुरसलीम निवासी मुहल्ला शेखजादगान, थाना चरथावल गोली लगने से घायल हो गया।