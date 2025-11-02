Language
    पुलिस से हो गई बदमाशों की मुठभेड़, 15 हजारी समेत दो गोकश हुए घायल...तमंचा और कारतूस बरामद

    By Vashu Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 04:17 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर में पुलिस और गोकशों के बीच दो अलग-अलग मुठभेड़ों में 15 हजार के इनामी समेत दो गोकश घायल हो गए। पहली मुठभेड़ में मुन्ना उर्फ मुरसलीम और दूसरी मुठभेड़ में नसीम उर्फ काला घायल हुआ। पुलिस ने दोनों के पास से तमंचे और कारतूस बरामद किए। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नसीम पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह सहारनपुर में भी वांछित था।

    मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ के दौरान घायल हुए बदमाश को लेकर जाती नगर कोतवाली पुलिस। सौ. पुलिस

    संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। नगर कोतवाली और नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में शनिवार देर शाम पुलिस और गोकशों के बीच दो अलग-अलग मुठभेड़ हुईं। बदमाशों द्वारा फायरिंग करने पर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 15 हजार के इनामी समेत दो गोकश गोली लगने से घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से दो तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं।

    पहली मुठभेड़ शहर कोतवाली पुलिस की टीम और गोकशों के बीच पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेलवे क्रासिंग के पास हुई। कोतवाली प्रभारी बबलू कुमार वर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली थी कि गोकशी और पुलिस मुठभेड़ में वांछित आरोपित इलाके में किसी वारदात की फिराक में घूम रहा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही से तमंचा बरामद कराने के दौरान आरोपित ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोकश मुन्ना उर्फ मुरसलीम निवासी मुहल्ला शेखजादगान, थाना चरथावल गोली लगने से घायल हो गया।

    पुलिस ने उससे तमंचा और कारतूस बरामद किया। वहीं, दूसरी मुठभेड़ नई मंडी कोतवाली पुलिस और 15 हजार के इनामी गोकश नसीम उर्फ काला निवासी नावला थाना मंसूरपुर व हाल निवासी न्याजुपुरा रोड के बीच कूकड़ी रोड पर हुई। पुलिस की गोली लगने से इनामी गोकश घायल हो गया। थाना प्रभारी बृजेश कुमार शर्मा ने बताया कि नसीम पर गौकशी, चोरी, लूट और गैंग्स्टर एक्ट के लगभग 24 मुकदमे दर्ज है। सहारनपुर जनपद के बड़गांव थाने में गोकशी के दो मुकदमों में वह वांछित चल रहा था।