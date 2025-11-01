UPPCL: इन 50000 उपभोक्ताओं की बन गई लिस्ट, यूपी में नवंबर से नया अभियान शुरू करने जा रहा बिजली विभाग

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। दीपावली का पर्व बीतने के बाद ऊर्जा निगम ने उपभोक्ताओं के विरुद्ध अभियान चलाने की तैयारी की है। जिले में लगभग 50 हजार से अधिक उपभोक्ताओं पर 45 करोड़ रुपये बकाया है। यह उपभोक्ता ऐसे हैं, जो तीन और छह माह से बिल भुगतान जमा नहीं किया है। इनके विरुद्ध नवंबर माह से अभियान चलाया जाएगा।



ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि छह और तीन माह से अधिक समय से बिजली का बिल जमा नहीं जमा करने वाले उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की योजना बनाई गई है। पहले चरण में लगभग ऐसे करीब 50 हजार उपभोक्ता निकले हैं, जो हर माह बिजली फूंक रहे हैं, लेकिन बिल नहीं जमा करा रहे हैं।

इनके विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई कर कनेक्शन काटे जाएंगे। वर्ष का अंतिम पड़ाव आरंभ हो चुका है, जिस कारण निगम अपना राजस्व वसूलने के लिए अभियान चला रहा है। इन उपभोक्ताओं पर 45 करोड़ रुपये की बकाएदारी निकल रही है। यह अपना विद्युत बिल जमा नहीं कर रहे हैं।