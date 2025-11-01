Language
    UPPCL: इन 50000 उपभोक्ताओं की बन गई लिस्ट, यूपी में नवंबर से नया अभियान शुरू करने जा रहा बिजली विभाग

    By Dilshad Ali Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 04:14 PM (IST)

    दीपावली के बाद मुजफ्फरनगर में ऊर्जा निगम 50 हजार से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के खिलाफ अभियान शुरू करेगा, जिन पर कुल 45 करोड़ रुपये बकाया है। ये वो उपभोक्ता हैं जिन्होंने तीन से छह महीने से बिल नहीं भरा है। मुख्य अभियंता विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि नवंबर से कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि निगम राजस्व वसूलने के लिए प्रतिबद्ध है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। दीपावली का पर्व बीतने के बाद ऊर्जा निगम ने उपभोक्ताओं के विरुद्ध अभियान चलाने की तैयारी की है। जिले में लगभग 50 हजार से अधिक उपभोक्ताओं पर 45 करोड़ रुपये बकाया है। यह उपभोक्ता ऐसे हैं, जो तीन और छह माह से बिल भुगतान जमा नहीं किया है। इनके विरुद्ध नवंबर माह से अभियान चलाया जाएगा।

    ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि छह और तीन माह से अधिक समय से बिजली का बिल जमा नहीं जमा करने वाले उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की योजना बनाई गई है। पहले चरण में लगभग ऐसे करीब 50 हजार उपभोक्ता निकले हैं, जो हर माह बिजली फूंक रहे हैं, लेकिन बिल नहीं जमा करा रहे हैं।

    इनके विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई कर कनेक्शन काटे जाएंगे। वर्ष का अंतिम पड़ाव आरंभ हो चुका है, जिस कारण निगम अपना राजस्व वसूलने के लिए अभियान चला रहा है। इन उपभोक्ताओं पर 45 करोड़ रुपये की बकाएदारी निकल रही है। यह अपना विद्युत बिल जमा नहीं कर रहे हैं।

    अब बिल अदायगी के प्रति गंभीरता नहीं दिखाने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जाएंगे। तीन माह से अधिक समय से बिल नहीं चुकाने वाले लगभग 18 हजार और छह माह से अधिक समय से बिल भुगतान से मुंह मोड़ने वाले 32 हजार उपभोक्ता निकले हैं। मुख्य अभियंता ने बताया कि नवंबर माह के प्रथम सप्ताह से इनके विरुद्ध अभियान आरंभ किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक अधिशासी अभियंता, एसडीओ और अवर अभियंता को निर्देश दिए गए हैं।