मजदूरों के नाखून तोड़े, बल्लम से दागा... खौफनाक यातनाएं देने वाली फैक्ट्री के मुख्य संचालक अंकित का चाचा गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। तितावी क्षेत्र के गांव मांडी में दोना-पत्तल फैक्ट्री में बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, यूपी समेत नेपाल के श्रमिकों को बंधक बनाकर यातना देने और मजदूरी कराने के मामले में आरोपित विपिन बालियान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित अंकित बालियान का चाचा है, जिसकी भूमि पर फैक्ट्री लगी हुई है। एसआईटी इस प्रकरण की जांच कर रही है।

तितावी के मांडी गांव स्थित दोना-पत्तल की फैक्ट्री से 23 जून को सुपरवाइजर शिवा त्यागी को चकमा देकर राजस्थान के जोधपुर निवासी श्रमिक विक्रम दीवार फांदकर भाग निकला था। पीछा करने पर गन्ने के खेत में छिप गया था। उसके बाद तितावी पुलिस को सूचना दी थी। इस पर एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने एसपी देहात अक्षय संयज महाडीक, पूर्व सीओ फुगाना विश्वजीत सिंह, एसओेजी देहात प्रभारी मोहित चौधरी की टीम बनाकर फैक्ट्री पर कार्रवाई कराई थी।

यहां से 13 श्रमिकों को मुक्त कराया गया था। पूछताछ में श्रमिकों ने फैक्ट्री मालिक प्रदीप बालियान, उसके पुत्र मुख्य संचालक अंकित बालियान समेत सुपरवाइजर शिवा त्यागी, रबीत उर्फ रेबिट द्वारा डेढ़ साल से बंधक बनाकर यातना देने, मारपीट करने का राजफाश किया था। फैक्ट्री में श्रमिकों को चोकर की सूखी रोटी, लाल-हरी मिर्च व नमक खाने को दिया जाता था। आरोपित श्रमिकों से बेहतर खाना अपने पिटबुल को देते थे।

श्रमिकों से निरंतर काम कराया जाता था। विरोध करने पर बल्लम से दागते थे, वहीं हथौड़ा मारकर नाखून तोड़ दिए थे। श्रम प्रवर्तन अधिकारी बालेश्वर सिंह की ओर से आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस प्रकरण में फरार चल रहे आरोपित विपिन बालियान को गिरफ्तार किया है।