'मैं राज्यमंत्री बोल रहा हूं, टिकट बुक कर दो', लेकिन ट्रैवल एजेंसी संचालक के एक सवाल से कट गई फर्जी मंत्री की लाइन

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। साइबर ठग ने राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल के नाम और पद का दुरुपयोग करके ट्रैवल एजेंसी संचालक को ठगने का प्रयास किया। संचालक ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, डीआइजी को ई-मेल के माध्यम से शिकायत भेजी है।

सिविल लाइंस क्षेत्र की जीनस ट्रैवल के संचालक मोहम्मद शाहिद के पास सोमवार को वाट्सएप काल आई थी। फोन करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल का निजी सहायक बताकर कहा कि राज्यमंत्री लाइन पर हैं। इसके कुछ देर बाद एक अन्य व्यक्ति ने फोन पर स्वयं को राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल बताकर बातचीत की और लखनऊ से चंडीगढ़ के लिए 18 अगस्त की फ्लाइट टिकट बुक करने को कहा।

ट्रैवल संचालक ने टिकट बुकिंग के लिए यात्री का वैध पहचान पत्र मांगा तो कालकर्ता ने आनाकानी की। बाद में वाट्सएप पर एक पहचान पत्र भेजा गया, जिस पर भलिंदर पाल सिंह नाम अंकित था। शाहिद ने संबंधित यात्री या राज्यमंत्री से सीधे वीडियो काल या पुष्टि करने का प्रयास किया, लेकिन आरोपित ने फोन काट दिया। संचालक ने इसकी शिकायत एसएसपी और डीआइजी से ई-मेल पर की है। मामले की जांच सिविल लाइंस थाना पुलिस कर रही है।

इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह ने बताया कि इस प्रकरण की शिकायत ट्रेवल एजेंसी संचालक ने ई-मेल आइडी पर की है। हालांकि वास्तविक रूप से शिकायतकर्ता कहां का रहने वाला है, इसकी जांच की जा रही है। शिकायत में आए वाट्सएप काल नंबर को ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है।