प्रतिशोध! पिता की दाढ़ी खींच दी थी आलम ने, पुत्रों ने कत्ल कर लिया बेइज्जती का बदलना

संवाद सहयोगी, खतौली (मुजफ्फरनगर)। पुलिस ने सरदार आलम हत्याकांड का राजफाश किया है। इस मामले में दो आरोपित भाइयों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीन आरोपित फरार हैं। आरोपित भाइयों का कहना है कि आलम ने उनके पिता के साथ गाली-गलौज व हाथापाई की थी। इसके बाद उनकी दाढ़ी पकड़कर खींची थी। पिता की बेइज्जती का बदलना लेने के लिए हत्या की है।

सीओ रूपाली राय चौधरी ने थाने पर शनिवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि मुहल्ला नई आबादी में बुधवार देर रात चाकू से गोदकर सरदार आलम की हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता जमील ने कल्लू व उसके दो बेटों के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हत्याकांड के राजफाश के लिए पुलिस की पांच टीमें लगाई गई थीं।

पुलिस ने गुरुवार को चौधरी चरण सिंह गंग नहर पटरी मार्ग बालाजीपुरम के पास से मुख्य हत्यारोपित सालिम व उसके भाई शाहवेज उर्फ जादू निवासी मुहल्ला काजियान को गिरफ्तार किया था। निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त सब्जी काटने वाला चाकू बरामद कर लिया गया है। हत्यारोपित सालिम ने पुलिस पूछताछ में बताया कि 26 अगस्त को उसके पिता सरताज उर्फ कल्लू नई आबादी में चारमिनार मस्जिद के सामने चाय की दुकान पर बैठे हुए थे।

इसी दौरान सरदार आलम ने वहां आकर उनके साथ हाथापाई और गाली-गलौज कर दाढ़ी पकड़कर खींची थी। पिता की बेइज्जती का बदला लेने के लिए भाई शाहजेब उर्फ जादू, शादाब, पिता कल्लू उर्फ सरताज व अपने दोस्त संदीप निवासी भैंसी के साथ मिलकर हत्या करने की योजना बनाई।